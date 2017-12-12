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Общество

Женщины из «Исламского джихада» прошли строем и сожгли флаг США в Палестине

Фото kackad.com. Шествие «Женских отрядов действия» в Палестине

Участницы «Женских отрядов действия» движения «Исламский джихад» прошли маршем по улицам Газы (Палестина) и сожгли американский и израильский флаги. Так они отреагировали на недавнее решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщила Lenta.ru.

«Я призываю всех отвергнуть это решение и сказать израильским обезьянам и свиньям, что мы сохраняем единство и не будем молчать», — заявила одна из участниц марша.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м он после Шестидневной войны захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это.

Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.
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