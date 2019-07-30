Во Франции и в Италии могут открыть посольства Кыргызстана

Ведется работа по открытию полноценных посольств Кыргызстана во Франции и в Италии. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор департамента информации — официальный представитель МИД КР Уланбек Дыйканбаев.

По его словам, завтра начнутся межмидовские политические консультации Кыргызстана и США. Кроме того, планируется открытие четырех канцелярий посольства Кыргызстана в таких российских городах, как Сургут, Якутск, Южно-Сахалинск и Иркутск.

«В первом полугодии 2019 года учреждено генеральное консульство Кыргызстана в Новосибирске. Также в Бишкеке открылось посольство Монголии», — подчеркнул Уланбек Дыйканбаев.