Аккредитация школ. Полицейский режим, сбор денег или помощь учителю?

В Кыргызстане любые нововведения в школах нередко заканчиваются сбором денег. Вот и подготовка к аккредитации в одной из общеобразовательных организаций обернулась сбором приличной суммы с мизерной зарплаты учителей.

О том, что такое аккредитация, сколько она стоит и с какой целью проводится, ИА «24.kg» рассказали министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева и директор Национального центра тестирования (НЦТ) Артур Бакиров.

Г.К.: Аккредитация проводится для подтверждения качества предоставляемых образовательных услуг и является основным механизмом повышения качества образования.

Каждая школа должна пройти аккредитацию один раз в пять лет.

О каком качестве преподавания мы можем говорить, если совершенно не оцениваем нашу работу, в целом системы образования, министерства? Гульмира Кудайбердиева

У нас есть 2 тысячи 236 школ по республике, а что они из себя представляют? Мы же не можем говорить только о строительстве. Строят много. Мы должны понимать, что есть в школах, какие учителя.

Система оценки состоит из трех блоков. Первый — количественный, статистический (год основания школы, число учеников, учителей, книжный фонд).

Второй блок включает все показатели качественной работы школы (средний показатель по Общереспубликанскому тестированию, воспитательная работа, возможные случаи суицидов и так далее).

На всю Джалал-Абадскую область, к примеру, в 2017 году был всего один золотой сертификат. А там 430 школ, сколько это тысяч учащихся?! И в то же время одна столичная школа №61 получает до 17 золотых сертификатов из 50.

И третий блок — срез знаний среди учащихся, который проводит НЦТ.

— Чем аккредитация отличается от аттестации?

Г.К.: По сути, это одно и то же. Изменения в законодательство ввели в 2012 году. Предполагалось ввести независимую аккредитацию для всех образовательных организаций. Вы представляете, к чему это могло бы привести? Ведь независимая оценка платная, и тогда следовало бы выделять деньги из бюджета.

И даже если предположить, что бюджет выделит средства, институт аккредитации как таковой в стране еще не налажен. В реестре всего четыре агентства, три из которых — местные, и только одно — внешнее, казахское.

Аккредитацию все время откладывали — до 2013-го, 2014-го, дотянули до того, что в 2016-м надо было принимать какое-то решение. И мы внесли предложение наряду с независимой аккредитацией проводить и со стороны министерства тоже.

С 1 сентября 2017-го начали эту работу, постараемся в течение года провести аккредитацию всех школ. Пока проверили 65 образовательных учреждений Бишкека, начинаем работу в Чуйской области, с Нового года — выезжаем по регионам. Проводится аккредитация абсолютно бесплатно, и все директора об этом знают.

Из 65 столичных школ 17 показали низкие результаты среза знаний учащихся.

Попытались разобраться, почему так получилось. Учителя сказали, что повлияла выборка детей, якобы выбрали только неуспевающих. Поскольку это был первый этап, мы дали им возможность еще раз пройти тестирование, но уже целыми классами — весь 9-й или весь 11-й. Посмотрим на результат еще раз.

А.Б.: В теории успеваемость всех учащихся должна быть 100-процентной, мы же установили щадящий вариант: 60 процентов учащихся должны успевать по программе. Если же больше 40 процентов показывают неудовлетворительный результат, то школа не проходит аккредитацию.

У учителей необоснованный страх, паника. Во всех наших действиях они пытаются найти тайный умысел. Нас обвинили в том, что мы выбрали только неуспевающих детей. Хотя в журнале смотрели на общий список. Оценки нас не интересовали.

Наша задача — не установить полицейский режим, а помочь поработать над слабыми местами.

Г.К.: Срез знаний проводили привлеченные люди, даже не сотрудники Минобразования.

При этом НЦТ не выносит никакого заключения. Решение принимает коллегия министерства, которая может вынести два варианта решения — аккредитован и условно аккредитован.

— Что будет, если школа не пройдет аккредитацию?

Поскольку школьное образование по Конституции – обязательство государства, поэтому исключено говорить «не аккредитован», может быть «условно». Гульмира Кудайбердиева

Это означает, что руководителю школы в течение года дают возможность посмотреть на слабые места, попытаться принять какие-то меры, усилить преподавание предметов, срочно послать учителя на повышение квалификации и другое.

— То есть никто школу закрывать не будет?

Г.К.: Нет, конечно!

Первая цель аккредитации — повышение качества образования. Можно ничего не делать, книги издавать, зарплату повышать, можно вкладывать и вкладывать. Но если мы не оцениваем, во что мы вкладываем, тогда о каком качестве образования мы можем говорить?

Очень часто общество высказывает претензии в адрес учителей, директоров школ. И нам надо понимать, почему это происходит. Система оценивания позволяет увидеть текущую ситуацию и принять управленческие решения.

К примеру, на повышение квалификации учителей выделяется определенная сумма средств. К сожалению, ее хватает лишь на 5-6 тысяч учителей. А по норме повышение должны пройти 20 процентов от всего числа работников образования, или 15-16 тысяч из 79 тысяч.

Благодаря аккредитации мы будем знать, учителей из каких школ отправлять на повышение квалификации.

— Как вы оцениваете наших учителей в целом?

Г.К.: Я знаю, что есть проблемы, а также объективные и субъективные на то факторы. Надо стараться повышать квалификацию педагогов, ориентировать на то, что от них ждет население. Хотя иногда учителя сами отлынивают, недобросовестно относятся к своей работе, кричат на детей. Кричать — просто непозволительно!

— Если же учитель выкладывается на все 100 процентов, а дети просто не хотят учиться, пропускают занятия, кто виноват в этом случае?

Г.К.: Есть же еще и родители. Мы никак не отойдем от той совковой постановки, когда школа обязана, учителя обязаны. Нам надо, чтобы каждый понимал свои права и в первую очередь обязанности. Родители должны понимать, что знания нужны ребенку, надо мотивировать детей стремиться к тому, чтобы состояться в жизни, быть востребованными. Это воспитание ребенка. Мы постоянно забываем о семье.

— Что аккредитация даст конкретному ученику и самим учителям?