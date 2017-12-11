За 11 месяцев 25,5 тысячи предпринимателей не сдали налоговые отчеты

Государственная налоговая служба Кыргызстана за 11 месяцев 2017 года разыскала 25 тысяч 458 субъектов предпринимательства, не представляющих налоговые отчеты. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, найдено 17 тысяч 919 субъектов, не прошедших регистрацию в налоговых органах. Из них 2 тысячи 342 юридических лица, 6 тысяч 600 индивидуальных предпринимателей, 2 тысячи 566 крестьянских (фермерских) хозяйств и 6 тысяч 411 физических лиц.

Как сообщается, поиски ведутся для постановки на учет предпринимателей, выявления фактов уклонения от налогообложения хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в теневом секторе экономики, а также усиления борьбы с лжепредпринимательством.