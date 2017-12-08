ОРВИ наступает: в реанимации инфекционной больницы в Бишкеке 14 пациентов

В Республиканской клинической инфекционной больнице «аховое положение». Пациентов много и в стационаре, и на приеме. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач медучреждения Гулжигит Аалиев.
По его словам, растет заболеваемость острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ), поток больных увеличивается. «Вчера с ОРВИ к нам обратились 83 человека, 46 из них мы госпитализировали. Причем поступают пациенты в очень тяжелом состоянии, с нарушением дыхания», — сказал Гулжигит Аалиев.
В отделении реанимации находятся 14 больных. Среди них — малыш, которому девять дней от роду.
«Мест нет, пациенты лежат в коридорах. Медикаменты — в достаточном количестве. Госпитализируем в основном тяжелых и средней тяжести. Если кому показана госпитализация, никому не отказываем», — подчеркнул главврач.