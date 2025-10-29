В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ

В Кыргызстане за неделю — с 20 по 26 октября 2025 года — зарегистрировано 6 тысяч 699 случаев ОРВИ, что на 13,9 процента больше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, эпидситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в республике остается стабильной.

Из всех заболевших 64,6 процента составляют дети до 14 лет (4,3 тысячи случаев). Госпитализировано 6,7 процента заболевших (452 случая).

Выше республиканского показателя заболеваемость зарегистрирована в Бишкеке и Оше, а также в Нарынской и Чуйской областях.

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше, Токмоке.

За время эпидсезона, начиная с 29 сентября, по сегодняшний день вирусы гриппа не выделены.

В Минздраве напоминают, что в частных медцентрах можно получить вакцину против гриппа. Стоимость прививки варьируется от 400 до 1 тысячи сомов.

В случае появления симптомов ОРВИ и гриппа рекомендуется не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью к своему семейному врачу по приписке.