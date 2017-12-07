Сотрудников «Авангард-стиля» за обрушение пристройки наказали на 30 тысяч сомов

Межведомственная комиссия, созданная под эгидой Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, завершила проверку по факту обвала пристройки на объекте на улице Токомбаева. Информацию ИА «24.kg» подтвердил начальник управления по охране труда инспекции Бакыт Жолчиев.

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По его словам, установлено, что ответственные лица ОсОО «Авангард-стиль» и ИП «Ашыров А» допустили нарушения требований охраны труда и техники безопасности. В частности, нарушены требования инструкции прораба и старшего прораба, а также Трудового кодекса и Закона «Об охране труда». Выявлены нарушения в части технологических процессов и организационно-технических мероприятий по безопасности труда.

С учетом допущенных нарушений и тяжести полученной травмы рабочим комиссия привлекла старшего прораба, прораба, технический надзор ОсОО «Авангард-стиль» и ИП «Ашыров А» к административной ответственности, оштрафовав их на 30 тысяч сомов.

23 октября в результате обрушения стены пристройки к многоэтажному дому на улице Токомбаева (Южная магистраль) пострадали 11 человек. Компания-застройщик «Авангард стиль» сообщила, что в пристройке по проекту должен расположиться спорткомплекс.

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В Генпрокуратуре ранее отметили, что 28 июля истек срок выданного Бишкекглавархитектурой разрешения на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, и он не продлен в установленном порядке.

Прокуратура Октябрьского района Бишкека возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления архитектурно-строительного надзора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности и отдельных работников ОсОО «Авангард-стиль» по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР.