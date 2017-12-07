В Казахстане футболист поймал упавшего с пятого этажа мальчика

Футболист спас шестилетнего мальчика, упавшего с балкона пятого этажа в казахстанском городе Костанае. Об этом сообщили «Костанайские новости».

Историю спасения рассказала журналистам тетя футболиста. Спасителем оказался Данил Цой, футболист, воспитанник футбольного клуба «Тобол».

«В тот день он вышел из дома моей сестры, которая живет в районе КСК, и услышал голос: «Помогите! Помогите!» На балконе пятого этажа висел мальчик. «Я не выдержу, я сейчас упаду!» — прокричал мальчик. «Падай, я буду тебя ловить!» — крикнул Данил.

Как позже он рассказал родным, при падении мальчик немного ударился о перегородку на четвертом этаже и дальше полетел кувырком, поэтому зафиксировать ребенка на руках молодой человек не смог. Но он его поймал, а дальше мальчик упал с рук на землю.

В это время подошел еще один мужчина, они стали осматривать ребенка. Сначала он не шевелился, но потом начал подавать признаки жизни. В это время к месту происшествия стали подходить и другие прохожие. Женщины вызвали скорую помощь. Данил незаметно ушел.

Спустя время молодой человек попросил своего друга из скорой помощи узнать о состоянии ребенка. Тот позвонил в отделение травматологии и успокоил спасителя. Тетя Данила говорит, что он очень скромный и с детских лет был противником того, чтобы о его достижениях говорили.