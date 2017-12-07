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Общество

Депутаты обещают поработать над ужесточением наказания за многоженство

Депутаты обещают поработать над ужесточением наказания за многоженство в Кыргызстане. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева.

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Она сообщила, что при обсуждении новой редакции Уголовного кодекса, несмотря на давление, депутаты сохранили 153-ю статью.

«Там не удалось изменить санкцию за многоженство. Я считаю, что надо ужесточить наказание. Мы должны дать этой статье частно-публичный статус, то есть, не дожидаясь заявления от одной из жен, возбудить дело, если об этом стало известно», — сообщила депутат.

В новой редакции Уголовного кодекса, который вступит в силу 1 января 2019 года, о многоженстве говорится в 179-й статье.

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Напомним, Чубак ажи Жалилов публично признался в совершении уголовного преступления. В социальной сети размещено видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс. Сам экс-муфтий считает, что не нарушает законы и Конституцию.
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