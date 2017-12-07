Религиозные деятели, выступающие за второй брак, умалчивают о требованиях Корана

Религиозные деятели, выступающие за второй брак, замалчивают требования Корана к многоженцам. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил представитель гражданского общества, исследователь кыргызской истории Элери Битикчи.
По его словам, экс-муфтий Чубак ажи Жалилов о своем втором браке объявил как о личном героизме. «Религиозные деятели, говоря о многоженстве, умалчивают о требованиях шариата к многоженцу. Например, если человек женится, только чтобы поднять свой статус или увеличить число любовниц, это уже харам (грех)», — сообщил Элери Битикчи.
Он отметил, что сторонники многоженства приводят неудачный пример из истории кыргызов.
Да, у отца Манаса было две жены. Но мы все знаем, что многоженство Жакыпа стало трагедией для государства. Дети двух жен стали врагами, делили народ.Элери Битикчи
Напомним, Чубак ажи Жалилов публично признался в совершении уголовного преступления. В социальной сети размещено видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс.