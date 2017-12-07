Религиозные деятели, выступающие за второй брак, умалчивают о требованиях Корана

Религиозные деятели, выступающие за второй брак, замалчивают требования Корана к многоженцам. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил представитель гражданского общества, исследователь кыргызской истории Элери Битикчи.

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По его словам, экс-муфтий Чубак ажи Жалилов о своем втором браке объявил как о личном героизме. «Религиозные деятели, говоря о многоженстве, умалчивают о требованиях шариата к многоженцу. Например, если человек женится, только чтобы поднять свой статус или увеличить число любовниц, это уже харам (грех)», — сообщил Элери Битикчи.

Он отметил, что сторонники многоженства приводят неудачный пример из истории кыргызов.

Да, у отца Манаса было две жены. Но мы все знаем, что многоженство Жакыпа стало трагедией для государства. Дети двух жен стали врагами, делили народ. Элери Битикчи

Напомним, Чубак ажи Жалилов публично признался в совершении уголовного преступления. В социальной сети размещено видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс.