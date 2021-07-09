Повторные выборы. ЦИК: В пропаганде многоженства нет нарушений правил агитации

Партия «Реформа» обратилась в ЦИК с жалобой на решение Бишкекской ТИК по поводу партии «Келечек-Будущее». Центризбирком принял его к рассмотрению.

Отметим, что в пропаганде многоженства столичная территориальная избирательная комиссия не нашла нарушений и порекомендовала реформистам обратиться в правоохранительные органы.

Между тем «Реформа» просит членов ЦИК принять решение по существу и направить материалы для проверки и привлечения виновных к ответственности. В партии напомнили, что полигамные браки запрещены, и агитировать за легализацию многоженства — уголовно-наказуемое деяние. К тому же в предвыборный период.

В ЦИК посчитали, что постановление столичной ТИК обоснованно и правомерно. Поскольку нарушения именно избирательного законодательства в рамках требований к агитации нет. К тому же партия удалила этот ролик из соцсетей.