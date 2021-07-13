Курманкул Зулушев: Только 16 процентов судебных решений исполняются

Только 16 процентов судебных решений исполняются. Об этом на парламентских слушаниях по обсуждению проектов Уголовного кодекса КР, Кодекса КР о нарушениях против порядка управления заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

Депутат ЖК Айнуру Алтыбаева выразила обеспокоенность, что с каждым годом растет число случаев мошенничества, но вопросы привлечения преступников к ответственности и возмещения ущерба остаются нерешенными.

«К нам обращаются граждане и жалуются на мошенников. Вопрос стоит во взыскании, возврате тех сумм, на которые их обманули. Суд выносит решения выплатить эти средства, но они не исполняются. Пострадавшие не могут вернуть свои деньги годами. Я прошу пересмотреть кодекс и разработать механизмы решения этого вопроса», — обратилась к генпрокурору Айнуру Алтыбаева.

Курманкул Зулушев пообещал рассмотреть это предложение.

«Когда у людей появится доверие к судебной системе? Тогда, когда ее решения будут исполняться. По моим данным, на сегодня только 16 процентов судебных решений исполняются. Мы должны на это обратить внимание. По Основному закону контроль за исполнением судебных решений возложен на Генпрокуратуру. Если примут проект Уголовного законодательства, то мы будет тесно работать с судоисполнителями», — сказал генеральный прокурор.