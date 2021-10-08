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Власть
Сюжет: Иски против СМИ

Депутат Айнуру Алтыбаева подает в суд на журналиста

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева намерена подать в суд на журналиста Семетея Аманбекова. Об этом она сообщила 24.kg.

По словам нардепа, накануне журналист написал в Facebook пост о том, что из-за нее был задержан вылет самолета из Оша в Бишкек.

«Я не знаю, журналист ли он. Вчера я летела из Оша в Бишкек. Мне показали пост некоего Sam Tallasky, который написал: из-за того, что я опоздала на рейс, приехала со своей семьей и родственниками, задержали рейс. Это не так, поскольку за посадку пассажиров отвечает аэропорт. Я приехала за час до вылета, была одной из первых пассажиров, которая прошла регистрацию. Мне сказали, что рейс задерживается, поскольку меняют борт. Я написала автору поста о том, что он неправильно информирует людей, после чего он исправил публикацию, убрав помощников и родственников», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Она отметила, что сейчас юристы готовят документы для подачи на журналиста в суд. «Мы все должны отвечать за свои поступки. Информация, которую написал автор поста, не соответствует действительности», — заявила депутат.

— скриншот из социальных сетей
Фото — скриншот из социальных сетей. Пост журналиста Семетея Аманбекова

Ссылка: https://24.kg/vlast/209833/
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