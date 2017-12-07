Депутат требует вернуть японские машины, простаивающие несколько лет на таможне

В парламенте требуют отдать хозяевам машины, простаивающие несколько лет на таможне «Северная». Вопрос поднял сегодня на заседании парламента депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Он напомнил, что транспорт с повышенным радиационным фоном ввезли из Японии в 2014 году.

«В ноябре 2016 года было поручение правительства в месячный срок проработать и решить этот вопрос. Но до сих пор результата нет. При этом таможенная ставка в 2014 году была совсем другая, а сейчас растаможка обойдется дороже самих машин», — сказал нардеп.

Умбеталы Кыдыралиев отметил, что машины прошли вторичную обработку, превышения радиационного фона нет. «Пусть хозяева получат машины, а в правительстве определят таможенную ставку», — добавил он.