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Общество

Кок-бору включена в Репрезентативный список культурного наследия ЮНЕСКО

Кок-бору включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение принято единогласно на 12-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит 4-9 декабря в Республике Корея, сообщили в Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО.

Всего на заседании комитета в 2017 году для включения в список рассматриваются 49 номинаций, среди которых «Искусство изготовления органов и органная музыка» (Германия), «Искусство изготовления неаполитанской пиццы» (Италия), «Традиционные знания, связанные с использованием ветряных и водяных мельниц» (Нидерланды) и другие.

Ранее в список внесены трилогия «Манас. Семетей. Сейтек», искусство акынов-сказителей, искусство изготовления традиционных войлочных ковров ала-кийиз и шырдак, а также многонациональные номинации: искусство импровизации айтыш, традиционные знания и навыки по изготовлению юрты, праздник Нооруз и другие.
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