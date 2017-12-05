Десять религиозных учебных заведений за рубежом, рекомендуемых кыргызстанцам

Госкомиссия по делам религий разработала список учебных заведений, который будет предлагать тем, кто хочет получить религиозное образование за границей. Об этом говорится в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях».

Этот список планируется закрепить совместно с Духовным управлением мусульман Кыргызстана и другими соответствующими ведомствами.

Заключивший договор с учебными заведениями абитуриент должен будет прийти со всеми документами и зарегистрироваться в базе Госкомрелигий. Также будет обязательным требование, чтобы человек, отправляющийся за границу на обучение, имел среднее общее или религиозное образование.

Так выглядит десятка зарубежных религиозных учебных заведений, предлагаемых кыргызстанцам:

1. Казахский национальный университет «Аль Фараби».

2. Казахский и Египетский Исламский университет «Нур».

3. Исламский институт имени Имама Бухари.

4. Таджикский Исламский институт имени Имама Азъама-Абуханифа Нуъмона ибн Собит.

5. Российский Исламский институт.

6. Казанский Исламский институт.

7. Московский Исламский институт.

8. Все государственные университеты Турции, имеющие факультет теологии.

9. Малайзийский международный Исламский университет.

10. Университет Аль-Азхар Египта.