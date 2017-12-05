Кыргызстанцы едут на даваат в Бангладеш и Индию и оставляют там детей

Кыргызстанцы для получения религиозных знаний отправляются в настоящее время в учебные заведения Пакистана, Египта, Иордании, Турции и Саудовской Аравии. Об этом говорится в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях».
«Самыми качественными в плане полученных религиозных знаний и отвечающими всем современным условиям признаны учебные заведения Египта. А учреждения Турции известны своей толерантностью и интегрированием светского и религиозного образования», — говорится в документе.
Очень многие кыргызстанцы сегодня получают знания в Саудовской Аравии, но эти учебные заведения вызывают опасения: там поддерживается идеология салафизма.
«В 2013 году депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев разработал проект закона, который запрещал выезд из страны для получения религиозного образования за границей детям до 18 лет. Именно в то время был обнародован факт отправки в медресе Бангладеша и Сирии детей школьного возраста из Джумгала (Нарынская область). Комитет парламента одобрил законопроект, но на сессии Жогорку Кенеша его не поддержали», — отмечают авторы доклада.
Родители, отправляющиеся на даваат в Бангладеш и Индию, и сейчас оставляют там детей.
Доклад подготовлен Булан институтом инноваций по укреплению мира совместно с Государственной комиссией по делам религий при президенте КР.