Кыргызстанцы едут на даваат в Бангладеш и Индию и оставляют там детей

Кыргызстанцы для получения религиозных знаний отправляются в настоящее время в учебные заведения Пакистана, Египта, Иордании, Турции и Саудовской Аравии. Об этом говорится в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях».

«Самыми качественными в плане полученных религиозных знаний и отвечающими всем современным условиям признаны учебные заведения Египта. А учреждения Турции известны своей толерантностью и интегрированием светского и религиозного образования», — говорится в документе.

Очень многие кыргызстанцы сегодня получают знания в Саудовской Аравии, но эти учебные заведения вызывают опасения: там поддерживается идеология салафизма.

Есть и те, кто успел до военных действий на Ближнем Востоке получить знания в Сирии и Ливане. В настоящее время среди наших сограждан есть и такие, которые отправляются на 3-4-месячные религиозные курсы в Бангладеш и Индию.

«В 2013 году депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев разработал проект закона, который запрещал выезд из страны для получения религиозного образования за границей детям до 18 лет. Именно в то время был обнародован факт отправки в медресе Бангладеша и Сирии детей школьного возраста из Джумгала (Нарынская область). Комитет парламента одобрил законопроект, но на сессии Жогорку Кенеша его не поддержали», — отмечают авторы доклада.

Родители, отправляющиеся на даваат в Бангладеш и Индию, и сейчас оставляют там детей.

«Значит, это явление 2013 года и по сей день не прекратилось. Сама жизнь доказывает необходимость введения изменений в закон о том, что дети до 18 лет не могут получать религиозное образование за рубежом», — говорится в документе.

Доклад подготовлен Булан институтом инноваций по укреплению мира совместно с Государственной комиссией по делам религий при президенте КР.