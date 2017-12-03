Топ-5 книг от народного артиста Кыргызстана Муратбека Бегалиева

У народного артиста Кыргызстана, композитора, ректора Национальной консерватории Муратбека Бегалиева богатая библиотека. Маэстро почти каждый день находит время для чтения. Если нет новых книг, он перечитывает произведения любимых классиков.

Мои предпочтения в литературных произведениях, как и музыкальный вкус, не ограничены. Недавно прочел очерк Туголбая Сыдыкбекова «Шестеро из Ала-Тоо». Сколько светлых мыслей, наставлений. Муратбек Бегалиев

«Мне подарили Жусупа Баласагына «Кутадгу билиг» («Благодатное знание»). Теперь это моя настольная книга», — поделился снародный артист.

1 «Джамиля» Чингиза Айматова

Муратбек Бегалиев творчество своего наставника и учителя Чингиза Айтматова ставит на первое место.

— Мне трудно определить одно произведение Чингиза Торекуловича, я читал все его книги. Нашего великого писателя знал очень близко. Он был глубоко мыслящим человеком.

Наверное, «Джамиля» — мое самое любимое произведение. Это не просто повесть о любви.

Это борьба за жизнь, за любовь. В те времена, когда все жили по единым правилам, Айтматов смело предложил другой стиль, новый уклад, борьбу за желания. Муратбек Бегалиев Муратбек Бегалиев

Произведение доступно по ссылке.

2 «Война и мир» Льва Толстого

Из русской литературы Муратбек Бегалиев выделяет двух авторов: Александра Пушкина и Льва Толстого.

— Это произведение у меня на почетном месте. Я его перечитываю каждые десять лет. Лев Толстой, описывая жизнь, характер, поведение простых людей — своих современников — передал историю того времени. Это, конечно, бестселлер. Роман не только художественное произведение — это история.

Прочитать роман можно по ссылке.

3 «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса

В романе колумбийского писателя-прозаика наш герой нашел ответы на некоторые жизненные вопросы. Говорит, что мысли автора его глубоко поразили.

У автора очень интересный стиль. Любовь, предательство, страдания, свобода, одиночество — все это жизнь. Муратбек Бегалиев Муратбек Бегалиев

Произведение доступно по ссылке.

4 «Камо грядеши» Генрика Сенкевича

— Эту книгу мне привезла супруга из Польши. Она сама полячка. Автор мне оказался по душе. Люблю исторические романы: в них и судьбы, и мысли, и события. До сих пор помню, с какой страстью я читал эту книгу.

Здесь описывается драма римской империи. Жизнь христиан во времена империи. Знаю, что писатель за это произведение получил Нобелевскую премию. Муратбек Бегалиев Муратбек Бегалиев

Прочитать исторический роман можно здесь.

5 «Когда зацвел эдельвейс» («Мамыры гулдогон маалда») Беганаса Сартова

— Он — первый кыргызский фантаст. В этом произведении описывается жизнь одного села. Оно захватывает и передает неописуемые мысли.

Жаль, что автор ушел от нас так рано. Он был очень талантливым человеком, мог бы поднять нашу литературу на новый уровень. Муратбек Бегалиев Муратбек Бегалиев

К сожалению, в электронном варианте книги нет.