12:39
+4
USD 69.70
EUR 82.97
RUB 1.19
Общество

Астма, тошнота, аллергия. Жители Кара-Балты жалуются на НПЗ «Джунда»

Жители города Кара-Балты жалуются на едкий запах сероводорода, идущий с НПЗ «Джунда». Об этом заявлено на пресс-конференции.

Они отметили, что руководство завода по непонятным причинам не меняет вовремя очистительные фильтры, а отходы завод сливает в городскую канализацию.

«У нас из-за этого болеют дети. У каждого второго ребенка астма, тошнота, аллергия. Требовать, чтобы завод закрыли, бесполезно. Туда вложены миллиарды. Но страдают местные жители. Экологов сами приглашаем. Они берут пробы воздуха, воды из коллекторов и приходят в ужас: уровень заражения превышает допустимый в несколько раз. Но реакции чиновников  и руководства завода нет», — сказала Назгуль Жакыпбекова.

Жители Кара-Балты требуют возмещения экологического ущерба и просят правительство, президента и депутатов Жогорку Кенеша обратить внимание на ситуацию.
Ссылка:
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Здоровье беспокоит. 5 миллионов сомов хочет взыскать с «Кумтора» бишкекчанин
Ученые заявили о начале «экологического Армагеддона»
Искусство и экология объединились для защиты Ботсада
В 2017 году в Кыргызстане зафиксировали 249 фактов незаконной вырубки леса
Кыргызстанцы заняли третье место в Международном юниорском лесном конкурсе
Госэкотехинспекция приостановила работу завода в Шопокове
«Полет слепого беркута» в Бишкеке
На форуме по сохранению снежного барса одобрен проект Бишкекской декларации
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков попросил не проверять знания мэра Бишкека
Токсичное озеро затопило деревню в Румынии
Популярные новости
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
Сколько сидеть на&nbsp;нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты Сколько сидеть на нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store
Кыргызтелеком и&nbsp;Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества Кыргызтелеком и Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества