Астма, тошнота, аллергия. Жители Кара-Балты жалуются на НПЗ «Джунда»

Жители города Кара-Балты жалуются на едкий запах сероводорода, идущий с НПЗ «Джунда». Об этом заявлено на пресс-конференции.

Они отметили, что руководство завода по непонятным причинам не меняет вовремя очистительные фильтры, а отходы завод сливает в городскую канализацию.

«У нас из-за этого болеют дети. У каждого второго ребенка астма, тошнота, аллергия. Требовать, чтобы завод закрыли, бесполезно. Туда вложены миллиарды. Но страдают местные жители. Экологов сами приглашаем. Они берут пробы воздуха, воды из коллекторов и приходят в ужас: уровень заражения превышает допустимый в несколько раз. Но реакции чиновников и руководства завода нет», — сказала Назгуль Жакыпбекова.

Жители Кара-Балты требуют возмещения экологического ущерба и просят правительство, президента и депутатов Жогорку Кенеша обратить внимание на ситуацию.