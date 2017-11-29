Последствия побега из ИВС. В Сокулукском РОВД новый начальник

Приказом министра внутренних дел Кыргызстана накануне назначен новый начальник Сокулукского РОВД.

Сын бывшего главы правоохранительного ведомства — полковник милиции Азамат Ногойбаев заступил на службу.

Ему 37 лет. Окончил Академию МВД КР по специальности «юриспруденция». В органах внутренних дел с 1997 года. Службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Первомайского района Бишкека. За время службы работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам. У Азамата Ногойбаева есть опыт работы на руководящих должностях: заместитель начальника ОУР ОВД Ленинского района Бишкека, заместитель начальника ОВД Жайылского района Чуйской области, начальник отдела ГУБОПиК МВД, заместитель начальника ГУБОП МВД, заместитель начальника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД. За время службы в милиции награжден ведомственными медалями.

Приказом МВД назначены заместители начальника ОВД Сокулукского района — подполковник милиции Амантур уулу Марлис и подполковник милиции Кенешбек уулу Олжобек.

27 ноября в Сокулукском РОВД произошло ЧП — из ИВС сбежали четверо подследственных. Двое из них уже задержаны. Районные милицейские начальники уволены.