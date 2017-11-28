В милиции рассказали, почему кыргызстанцы не нарушают ПДД в Казахстане

Начальник столичного Управления патрульной милиции Талант Барпиев рассказал сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша, почему кыргызстанцы не нарушают правила дорожного движения в Казахстане.

Депутат Таалайбек Сагынов поинтересовался, почему в Алматы граждане не нарушают ПДД. «Их сотрудники ГАИ так хорошо работают? И почему наоборот происходит в Бишкеке? Мы такие незаконопослушные, либо вы не дорабатываете?» — спросил он у главы УПМ.

Талант Барпиев отметил, что ждал этот вопрос. «Мы сажаем студентов в микроавтобус с «Дордоя», они всю дорогу фиксируют нарушения ПДД, потом с водителями проводим профилактическую работу и составляем протоколы. До границы водители совершают минимум четыре-пять нарушений, а как только заезжают в Казахстан, сразу становятся законопослушными. Это не секрет ни для кого», — сказал он.

Дело в том, что в Казахстане неотвратимость наказания есть. А у нас этот момент не работает. Талант Барпиев

По его данным, на весь город имеется всего пять исправных радаров. В темное время суток они не используются.

Он добавил, что на рынке «Азамат» установили аппаратный комплекс. «За 1,5 года зафиксировали 111 тысяч нарушений ПДД, а нарушители оплатили всего 10 процентов выписанных штрафов. Дело в том, что извещение отправляют хозяину машины, но выясняется, что он ее уже продал, найти владельцев не можем. Поэтому начали обрабатывать свою базу данных по правонарушениям. И выявили, что есть водители, которые не только сами ездят в наркотическом состоянии, но и перевозят людей. Пока база до конца не доработана», — отметил Талант Барпиев.Депутаты заслушивают информацию УПМ ГУВД Бишкека.