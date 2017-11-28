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Общество

В 2016 году в Бишкеке объявили в розыск более 600 преступников

В 2016 году в Бишкеке объявили в розыск 654 преступника, разысканы и задержаны 319 (или 48,2 процента). Об этом сегодня на очередной сессии городского кенеша сообщил начальник ГУВД Бишкека Сталбек Рахманов.

По его словам, 597 лиц были объявлены без вести пропавшими. «Из них 596 были установлены, обнаружены и возвращены родственникам или родителям. Один факт оставался неустановленным. Но позже мы установили, что человека убили. В 2017 году это преступление раскрыли. Преступники задержаны и привлечены к ответственности», — сказал Сталбек Рахманов.
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