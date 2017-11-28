Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 ноября заметно похолодает. Ночью температура опустится до −4 градусов, днем воздух прогреется до +4. Осадки не ожидаются: в столице солнечно. День уменьшился до 9 часов 20 минут: восход Солнца в 8.09, заход в 17.29. Малую геомагнитную бурю синоптики прогнозируют в 9.00, с 6.00 до 9.00 и в 12.00 — слабые геомагнитные бури.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Мурманская — от Садыгалиева до Алыкулова;

— Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Памятные даты

Тургунбаю Садыкову присвоено звание Героя Социалистического труда

Фото Sputnik. Тургунбай Садыков

28 ноября 1991 года кыргызскому скульптору-монументалисту, педагогу, профессору Тургунбаю Садыкову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Он был ректором Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985–1990 годы).

Большинство скульптур и памятников в Кыргызстане и Бишкеке создано именно Садыковым. Это скульптурный ансамбль «Манас» перед Национальной филармонией, памятник героям революции в образе Уркуи Салиевой в центре столицы. Он также автор статуи «Свобода», которая несколько лет стояла на площади Ала-Тоо.

Тургунбай Садыков основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но также просвещению и образованию.

Куда сходить

Культура

— В 18.00 в компании Feel Good пройдут управленческие поединки.

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

— В доме-музее С.Чуйкова продолжается выставка Александра Викторова «Палитра осени».

Александр Викторов — художник-живописец, приверженец реалистической школы живописи. Член Союза художников Кыргызстана. Участник многих республиканских и международных выставок. Его картины находятся в частных коллекциях в Турции, Германии, США, России, Австрии и других странах.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» — вечер джаза.

Маленький джаз-оркестр будет играть для нас и вас весь вечер.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Таиланде продолжается чемпионат Азии по шахматам.

В мужской части турнира за победу борются более 90 шахматистов, в том числе три кыргызстанца. Им предстоит сыграть девять туров.

— Продолжаются также международные соревнования среди женщин по теннису. Они проходят в Индии.

За победу борются более 40 теннисисток из 11 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 8.30, Jannat — национальный валидационный семинар «Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными, лесными и водными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности»;

— 9.00, зал заседаний мэрии Бишкека — Х сессия БГК;

— 9.30, Garden Hotel Bishkek — подведение итогов проекта ЕС, поднимавшего инфраструктуру Ала-Букинского района Джалал-Абадской области;

— 10.00, «Кабар» — пресс-конференция «Учетная ставка НБ КР»;

— 11.00, Sputnik Кыргызстан — пресс-конференция «Права и гарантии ЛОВЗ»;

— 14.00, АКИpress — общественное обсуждение Закона «О техосмотре автомобильного транспорта»;

— 14.00, «Бишкек Парк» — бесплатная акция «Куришь — проверь свои легкие».

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