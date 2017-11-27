Немецкий город Нердлинген построен из алмазов, упавших с неба. Историю удивительного городка рассказывает русская служба BBС.

Первые упоминания об этом месте в письменных источниках относятся к XI веку. Как отмечает издание, первые поселенцы даже не догадывались, что в камне, который они использовали для строительства, — миллионы крохотных алмазов. Такая концентрация уникальна для нашей планеты.

Фото ВВС. JULIE OVGAARD. По оценкам местных геологов, в городских стенах и зданиях примерно 72 000 тонн алмазов

Примерно 15 миллионов лет назад астероид (диаметром в километр) прилетел сюда со скоростью примерно 25 километров в секунду и врезался в поверхность планеты с такой силой, что образовался кратер шириной в 26 километров (в котором и построен город).

Фото ВВС. LOTHAR THEOBALD/GETTY IMAGES. Астероид врезался в Землю на этом месте 15 миллионов лет назад. Теперь здесь город - круглый, как воронка

Температура и давление в момент столкновения были столь высоки, что содержащиеся в астероиде пузыри углерода почти мгновенно превратились в маленькие алмазы величиной меньше 0,2 мм — человеческий глаз едва способен их различить. При строительстве немецкого города Нердлингена использовался почти исключительно зювит — те, кто возводил здания, и не подозревали, что город будет буквально нашпигован алмазами.

Фото ВВС. JULIE OVGAARD. Сила удара небесного тела превратила каменную породу в испещренный алмазами зювит

Местные геологи подсчитали, что городские стены и здания содержат примерно 72 000 тонн алмазов. И хотя зювиты встречаются и в других районах планеты (в местах падения метеоритов), такая высокая концентрация драгоценных камней — только в Нердлингене, передает издание.

Геолог и директор местного Музея кратера Стефан Хельцль рассказал, что астронавты миссий «Аполлон-14» и «Аполлон-16» приезжали сюда перед полетом на Луну посмотреть на камни, чтобы знать, с чем им придется столкнуться на спутнике Земли.

«Нас по-прежнему посещают люди из НАСА, а астронавты из Европейского космического агентства были здесь всего две недели назад», — говорит он.