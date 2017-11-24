В России установили квоту на иностранцев

Правительство России подписало распоряжение об установлении квот на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России в 2018 году, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Об этом сообщает vesti.ru.



По данным издания, в 2018 году в России может быть выдано 90360 разрешений на временное проживание в РФ. В 2017 году было предусмотрено почти на 20 тысяч квот больше.



Размер квот устанавливается на основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ, которые готовятся с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом отдельно взятом регионе.



Самая большая квота выделена Московской области - 5 тысяч мест, наименьшее количество квот получил Ненецкий автономный округ - 50 мест.





Самая высокая потребность в привлечении иностранцев отмечалась в Центральном федеральном округе - 28150, самая низкая - в Дальневосточном и Уральском - 4930 и 4950 разрешений соответственно.