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Общество

В России установили квоту на иностранцев

Правительство России подписало распоряжение об установлении квот на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России в 2018 году, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Об этом сообщает vesti.ru.

По данным издания, в 2018 году в России может быть выдано 90360 разрешений на временное проживание в РФ. В 2017 году было предусмотрено почти на 20 тысяч квот больше.

Размер квот устанавливается на основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ, которые готовятся с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом отдельно взятом регионе.

Самая большая квота выделена Московской области - 5 тысяч мест, наименьшее количество квот получил Ненецкий автономный округ - 50 мест.

Самая высокая потребность в привлечении иностранцев отмечалась в Центральном федеральном округе - 28150, самая низкая - в Дальневосточном и Уральском - 4930 и 4950 разрешений соответственно.



 
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