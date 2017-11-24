Зачем в Оше проводят расследование по заражению детей ВИЧ спустя 10 лет?

В пресс-службе УВД Ошской области рассказали ИА «24.kg», зачем возобновили расследование по внутрибольничному заражению детей ВИЧ-инфекцией спустя 10 лет.

Вспышка, напомним, была в 2007 году. «Дело в том, что до сих пор не могут найти источники заражения. СПИД-центр обратился с письмом в прокуратуру, там возбудили уголовное дело и передали его нам для расследования. На сегодня назначены экспертизы. Наша цель — выявить источник заражения», — сказала пресс-секретарь УВД Ошской области Жанна Сатарбаева.

На вопрос, возможно ли это сделать через столько лет, в милиции не ответили.

Отметим, что директор РЦ «СПИД» Улан Кадырбеков не знает, с какой целью проводится новое расследование. По его словам, это инициатива правоохранительных органов, а из привлеченных к ответственности медиков почти половина уже скончались за это время.

По данным на 1 ноября 2017 года, в Кыргызстане зарегистрировано 7,8 тысячи лиц, живущих с ВИЧ, около 600 зараженных — дети.

Внутрибольничного инфицирования у нас сейчас нет. Инфекционный контроль налажен практически во всех организациях здравоохранения. Улан Кадырбеков

Глава Ошского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Эльмира Нарматова отметила, что дело возобновили по инициативе прокуратуры. «Дети, которые были выявлены в 2009-2010 годах, связаны с той эпидемией ВИЧ. И прокуратура посчитала, что эти случаи должны быть расследованы. А я написала письмо в РЦ «СПИД», чтобы защитить медработников, ведь они уже наказаны. Всего наказали около 15 медработников. Какой смысл опять теребить общественность и все это ворошить? Матери только-только начали успокаиваться, а их ведь тоже будут вызывать на допрос», — сказала она.Он добавил, что есть случаи, когда путь передачи ВИЧ-инфекции не установлен. «Мы выявляем вирус среди детей старшего возраста и не можем определить путь заражения, потому что у родителей результаты отрицательные. А дети уже достигли 16 лет», — сказал директор центра.

На вопрос, откуда мог появиться у детей ВИЧ, Улан Кадырбеков ответил: «Среди молодежи сейчас регистрируются ранние беременности, достаточно рано начинается активная половая жизнь».