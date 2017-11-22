Через 10 лет на юге Кыргызстана проводят расследование по заражению детей ВИЧ

Через 10 лет на юге Кыргызстана проводят дополнительное расследование по внутрибольничному заражению детей ВИЧ-инфекцией. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор РЦ «СПИД» Улан Кадырбеков.

Напомним, дети находились в лечебных учреждениях Кара-Кульджинского, Кара-Суйского, Базар-Коргонского и других районов на протяжении 2006-2008 годов. Было выявлено около 300 ВИЧ-положительных несовершеннолетних.

«Уже столько лет прошло. Расследование было закончено, из привлеченных к ответственности медиков почти половина уже скончалась за это время. Но я не могу сказать, в связи с чем следствие пытается возобновить или провести дополнительное расследование. Тайна следствия для правоохранительных органов — дело святое», — сказал Улан Кадырбеков.

Ранее сообщалось, что в Оше правоохранители вымогают у врачей данные о ВИЧ-инфицированных.

«Такая ситуация возникла из-за запроса правоохранительных органов по возобновлению расследования случаев внутрибольничного заражения. Органы прокуратуры и следственные органы начали почему-то поднимать этот вопрос, опрашивать медработников, кто работал в тех учреждениях в тот период. И некоторые сотрудники Ошского областного центра передали информацию о том, какие лица имели положительный статус. К ним приняты дисциплинарные взыскания (оштрафовали и вынесли выговор)», — пояснил Улан Кадырбеков.

«Здесь возникла двоякая ситуация: по закону мы не можем разглашать диагнозы пациентов. А с другой стороны, силовые органы очень часто ссылаются на оперативную необходимость. Не все врачи могут отказать им. По-человечески я их понимаю. При этом разглашать диагноз нельзя», — добавил глава РЦ «СПИД».

Отголоски той внутрибольничной вспышки ВИЧ регистрируются до сих пор. Улан Кадырбеков

«В апреле 2017 года парламент дал протокольное поручение, согласно которому мы начали вновь скрининговые исследования в тех районах, где была вспышка. Уже обнаружено более 10 детей, которые за эти годы не попали в поле зрения здравоохранения и оставались без медицинской помощи», — отметил он.

«Кроме ежемесячного пособия в 3 тысячи сомов, по большому счету семьи ВИЧ-инфицированных детей больше никакой поддержки не получают. В свое время было решение Жогорку Кенеша о выделении им жилья, но оно предоставлено не всем, а только частично. Летом 2017-го родители вновь обращались к правительству. К сожалению, таких средств в бюджете нет», — резюмировал Улан Кадырбеков.