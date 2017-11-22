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Общество

В Кыргызстане резко выросло число шарлатанов, которые калечат пациентов

Шарлатаны караулят своих жертв у больниц, предупреждает специалист по доказательной медицине Министерства здравоохранения Кыргызстана Бермет Барыктабасова.

По ее словам, у системы здравоохранения, да и общества в целом большой долг перед пациентами в Кыргызстане. «Гарантированная медицинская помощь не всегда доступна, особенно сельским жителям, детям, инвалидам, людям с онкологией, с врожденной патологией и даже с банальными излечимыми состояниями. Мракобесие и преступные действия под громкими зазывами якобы народной медицины и целительства «Вылечу все болезни» растут в геометрической прогрессии из-за безнаказанности, вседозволенности и часто именно тогда, когда пациенты не дождались нужной помощи от государственных врачей», — говорит она.

Эксперт отмечает: реклама запретного и незаконного, не имеющего к медицине никакого отношения, заполонила телевизионные и другие информационные каналы.

Шарлатаны не гнушаются ничем. Знахари, целители, продавцы бадов ухитряются отбирать ресурсы у населения в разы, в сотни раз больше, чем требуется на стандартное лечение — без гарантий излечения и возврата денег.

Бермет Барыктабасова
Самыми уязвимыми и беззащитными остаются дети, доверчивые пожилые, люди с психоневрологическими расстройствами, инвалиды с детства, с онкологическими или хроническими заболеваниями.

«Онкологи, неврологи, хирурги, семейные врачи часто жалуются, что пациенты очень поздно обращаются в больницу или отказываются от лечения и уходят к народным целителям. А позже поступают к медикам изможденные, избитые, шарлатаны их жгут сигаретами, горячими камнями или металлическими прутьями, морят голодом, избивают плетьми, делают надрезы по телу, спине, на запястьях, заставляют пить жидкости неизвестного состава якобы чудодейственных трав и корней. Многие поступают в больницу уже при смерти, когда уже слишком поздно», — подчеркивает Бермет Барыктабасова.

«Целители караулят несчастных или обиженных на врачей пациентов, родственников, родителей у дверей крупных больниц и поликлиник. Часто употребляют слова «очищение всего организма от шлаков и невидимых паразитов», «изгнание злых духов или джиннов болезни» и прочую мистику. При этом мало кто жалуется на лжецелителей и «продавцов воздуха». И тем более мало кто их останавливает. И это не только недостаток контроля со стороны Министерства здравоохранения, но и прямое упущение правоохранительных органов», — считает специалист.

Население, пациенты, родственники должны знать: большинство болезней успешно лечится, есть эффективные медикаменты, методы диагностики и грамотные врачи.

Бермет Барыктабасова

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