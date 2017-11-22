Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 22 ноября температура ночью опустится до −3 градусов, днем поднимется до +9. Осадков не обещают: в Бишкеке будет солнечно. День уменьшился до 9 часов 31 минуты: восход Солнца в 8.02, заход в 17.33.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке свет отключили:

— 9.00-17.00 — проспект Чуй, 162, жилмассивы «Энесай», «Мурас-Ордо», «Тынчтык» (улицы Ийгилик, Акжол, Чыныбаева), «Касым», «Балбан-Таймаш»;

— 9.00-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Кок-Джар, Тон, Куйручук), «Красный Строитель» (улицы Сары-Челекская, Нурекская, Беш-Кунгейская, Дубосековская, переулки Барскаунский, Ак-Сайский), улицы Абдыкадырова, Осмонкула, Кирпичная, Тыныстанова, Джантошева, Попова, Байтика Баатыра, Джаманбаева, Айни, Табалдиева, Водопроводная, Репина, Валдайская, Садырбаева, Профессора Зимы, Щербакова, Т.Молдо, Кокчетавская, переулки Карагайский, Проскурякова, Черкасский;

— 13.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сулуутор, Бердибаева);

— 9.00-12.00 — улица Нарынская.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— К.Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй;

— Турусбекова — от Чуйкова до проспекта Жибек Жолу;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Памятные даты

День сыновей

Фото иллюстративное

Сегодня практически каждый человек знает о Дне матери, который ежегодно отмечают в разных странах всего мира. День отца известен несколько меньше.

День сыновей продолжает семейную тематику праздников. Его история невелика. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда этот день следует отмечать: официальной даты, посвященной этому празднику, пока нет.

День работника органов прокуратуры Кыргызской Республики

Дата выбрана потому, что именно 22 ноября в 1924 году постановлением президиума Ревкома Кара-Кыргызской автономной области РСФСР в системе Народного комиссариата юстиции области была создана национальная прокуратура — первый кыргызский надзорный орган численностью 15 человек.

Первым прокурором Кара-Кыргызской автономной области был Михаил Петрович Безносиков.

С этого момента и исчисляется история прокуратуры республики.

У кого намечаются тои

34-летие празднует депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев. Он родился 22 ноября 1983 года во Фрунзе.

Фото из Интернета. Дастан Бекешев

Он депутат Жогорку Кенеша V и VI созывов. Член Кыргызского общества слепых и глухих. Основатель ОФ «Фонд Дастана Бекешева», сооснователь политической партии «Ак-Ниет».

Дастан Бекешев — автор многих законопроектов, в том числе о более строгом регламентировании деятельности правоохранительных органов, ломбардной и букмекерской деятельности, о налогообложении табачной продукции, об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Фото из Интернета. Айсулуу Мамашова

День рождения также отмечает самый молодой депутат VI созыва парламента Кыргызстана — Айсулуу Мамашова. Ей сегодня 29.

В декабре 2016 года она вышла замуж, а этой весной стала мамой. Дочку назвали Даяной.

Куда сходить

Культура

— В манеже Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта в 19.00 пройдут групповые занятия по фристайлу.

Кинологический фристайл — вид кинологического спорта по танцам с собаками, представляющий собой сочетание упражнений на послушание и различные трюки и движения, совершаемые собакой и человеком под музыку. В первую очередь в танце должны демонстрироваться способности и навыки собаки, а также ее взаимодействие с проводником.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула начинаются международные соревнования WEF 44 Global 10 «Воины Великого шелкового пути» по кулатуу эртаймаш.

В программе 18 схваток с участием бойцов-профессионалов из шести стран. На ринг выйдут именитые кыргызстанцы Кылычбек Саркарбаев, Нурлан Токтобакиев, Жумабек уулу Актилек и другие.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, отель «Орион» — конференция «Продвижение потенциала системы образования КР по продвижению глобальных экологических конвенций ООН»;

— 11.00, ресторан «Фрунзе» — пресс-бранч для обсуждения темы снижения вреда от ВИЧ в Кыргызстане;

— 14.00, отель «Орион» — внеочередное заседание Совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве КР c участием премьер-министра Сапара Исакова.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.