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Общество

22 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-17.00 — проспект Чуй, 162, жилмассивы «Энесай», «Мурас-Ордо», «Тынчтык» (улицы Ийгилик, Акжол, Чыныбаева), «Касым», «Балбан-Таймаш»;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Кок-Джар, Тон, Куйручук), «Красный Строитель» (улицы Сары-Челекская, Нурекская, Беш-Кунгейская, Дубосековская, переулки Барскаунский, Ак-Сайский), улицы Абдыкадырова, Осмонкула, Кирпичная, Тыныстанова, Джантошева, Попова, Байтика Баатыра, Джаманбаева, Айни, Табалдиева, Водопроводная, Репина, Валдайская, Садырбаева, Профессора Зимы, Щербакова, Т.Молдо, Кокчетавская, переулки Карагайский, Проскурякова, Черкасский;
  • 13.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сулуутор, Бердибаева);
  • 9.00-12.00 — улица Нарынская.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Константиновка, Лебединовка (проспект Ленина, улица Комсомольская), Арчалы (улица Мектеп), Новопавловка (улицы 1-я, 2-я, 4-7-я Линия, Гоголя, Восточная, Заводская, Фрунзе, Гагарина, Кызыл-Кия, Хан-Тенгри, Энесай, Керме-Тоо), Чат-Куль (улица Ленина), Джаны-Пахта (улицы Советская, Северная, Сагымбая), Беловодское (улицы Комсомольская, Октябрьская, городок АДСК, Красноармейская), Александровка (улица Восточная), Телек (кошары), Талды-Булак, Султан, Карой, Дон-Арык, Советское, Ленина-1, город Орловка (центральная часть — от улицы Ленина до Московской);
  • 12.00-17.00 — село Джиламыш (улицы Джиламыш, Нуркан, Байтору, Школьная);
  • 10.00-15.00 — город Шопоков (улицы Кирова, Западная, Победы, Восточная, Некрасова, Ново-Ала-Арчинская), села Национальное (улицы Ключевая-1, Ключевая-2, Московская, Садовая, Новая), Панфиловка (улица Линейная), Сокулук (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская);
  • 8.30-18.00 — село Ак-Башат;
  • 8.30-17.00 — cело Сосновка (улицы Первомайская, Центральная, Набережная), город Кара-Балта (улицы Агрономическая, Пограничная, Фурманова, Калинина, Ананьева, Первомайская, Фрунзенская, Учительская, Громовой, Суворова, Панфилова, Молодежная, Коммунистическая, 32-38, Ленина, 23-31);
  • 9.00-18.00 — село Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная, Ваккера), Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина, Калинина, Мира, Линейная, Чапаева, Советская, Крупской, Строительная, Алма-Атинская, Фрунзе, Горького, Чкалова), город Кант (улицы Центральная, Белинского, Мичурина, Восточная, Забайкальская, Зубкова, Меркулова, Гастелло, Шолохова, Комсомольская, Гагарина, Куренкеева).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — села Темировка, Кашат, Джеруй, Кок-Сай, Темир-Канат, города Балыкчи (улицы Озерная, Ала-Тоо, Кок-Мойнок, Приозерная), Каракол (улицы Дербишева, Коенкозова, Гагарина, Парковая, Крупской, Коенкозова, Шопокова, Октябрская, Ленина, Горького, Тыныстанова, Люксембург, Королькова, Коммунистическая, Орозова, Жамансариева, Токтогула, Пролетарская, Манаса, Есенина, Торгоева, Абдрахманова, Алыбакова).
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