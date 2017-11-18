Не продавать билеты дебоширам разрешат российским авиакомпаниям

Госдума России накануне приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий авиакомпаниям составлять черные списки дебоширов и впоследствии отказывать им в перевозке. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что законопроект предлагает ввести в Воздушный кодекс России новую статью о возможности отказывать в продаже билетов пассажиру, внесенному в черный список.

Как отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ранее приняты поправки в Уголовный кодекс, по которым дебоширы на транспорте в зависимости от обстоятельств могут получить до 8 лет лишения свободы.