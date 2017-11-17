Руководство «Чакан ГЭС» считает, что мусор должны убрать местные власти

Руководство ОАО «Чакан ГЭС» считает, что мусор с прилегающей территории должны убрать местные власти. Об этом сообщает пресс-служба Нацэнергохолдинга.

В соответствии с Законом КР «О местном самоуправлении» к вопросам местного значения относится организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов. Органы местного самоуправления должны определить место для сбора бытовых отходов.

Деятельность «Чакан ГЭС» связана с экологически чистой выработкой и передачей электрической энергии, в результате которой не образовываются отходы. Выработка электричества не приводит к деградации земель, засорению твердыми бытовыми и промышленными отходами.

«Накопившийся мусор, отображенный на фотографиях, свидетельствует о бытовом происхождении. То есть местные органы власти должны были в установленном законом порядке выбрать место для организованного сбора, вывоза и утилизации отходов. Свалка размещается уже не в первый раз. Компания неоднократно самостоятельно вывозила мусор, установила щиты с предупреждениями, поскольку образование свалок вдоль русла БЧК представляет угрозу для деятельности малых ГЭС, являющихся стратегическими объектами категории «В», — говорится в сообщении.

Отмечается, что земельные участки закреплены за ОАО «Чакан ГЭС», однако территория общего пользования.

Напомним, ранее Государственная инспекция по технической и экологической безопасности сообщила, что компания не очищает от мусора прилегающую территорию.