Первый музейный магазин появится в Кыргызстане

В Национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» в Оше появится первый в стране музейный магазин. В нем будут представлены памятные сувениры и изделия местных мастеров, рассказывающие о музейной коллекции, экспонатах, искусстве, истории и культуре Кыргызстана.
Представители проекта сотрудничают с местными ремесленниками по созданию изделий из кожи, дерева, войлока, металла. К открытию музейного магазина команда готовит новую линейку сувениров на основе коллекции Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо», при котором и будет открыт магазин.