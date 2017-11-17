Первый музейный магазин появится в Кыргызстане

В Национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» в Оше появится первый в стране музейный магазин. В нем будут представлены памятные сувениры и изделия местных мастеров, рассказывающие о музейной коллекции, экспонатах, искусстве, истории и культуре Кыргызстана.

«В современном мире музеи становятся более интерактивными, у них есть свои сайты, странички в Интернете, которые позволяют заинтересовать посетителей. Посетители могут приобрести на память сувениры в музейных магазинах. В нашей стране около 55 государственных музеев, большинство из которых неизвестны широкой публике. Всего лишь у пяти музеев есть веб-сайт и всего один музей может предложить собственные сувениры посетителям», - отметила руководитель и идейный вдохновитель проекта «Музейный магазин» Бактыгуль Мидинова.

Представители проекта сотрудничают с местными ремесленниками по созданию изделий из кожи, дерева, войлока, металла. К открытию музейного магазина команда готовит новую линейку сувениров на основе коллекции Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо», при котором и будет открыт магазин.