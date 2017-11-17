19:44
+7
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.16
Общество

Первый музейный магазин появится в Кыргызстане

В Национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» в Оше появится первый в стране музейный магазин. В нем будут представлены памятные сувениры и изделия местных мастеров, рассказывающие о музейной коллекции, экспонатах, искусстве, истории и культуре Кыргызстана.

«В современном мире музеи становятся более интерактивными, у них есть свои сайты, странички в Интернете, которые позволяют заинтересовать посетителей. Посетители могут приобрести на память сувениры в музейных магазинах. В нашей стране около 55 государственных музеев, большинство из которых неизвестны широкой публике. Всего лишь у пяти музеев есть веб-сайт и всего один музей может предложить собственные сувениры посетителям», - отметила руководитель и идейный вдохновитель проекта «Музейный магазин» Бактыгуль Мидинова.

Представители проекта сотрудничают с местными ремесленниками по созданию изделий из кожи, дерева, войлока, металла. К открытию музейного магазина команда готовит новую линейку сувениров на основе коллекции Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо», при котором и будет открыт магазин.
Ссылка:
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Разграбленное наследие Михаила Фрунзе. Состава преступления нет
Новорожденную малышку бросили у детсада в городе Ош
В городе Ош началась подача тепла
Судья городского суда «подарил» 367 квадратных метров земли ошанину
В Оше сносят зоопарк. Нет разрешительных документов
Подозреваемый в вандализме считает, что надгробия противоречат канонам ислама
Открыт новый маршрут грузоперевозок Узбекистан — Кыргызстан — Китай
Увеличить количество авиарейсов в Ош требует депутат Жогорку Кенеша
Зал прилета международного аэропорта города Ош расширят
Чиновники рассказали свою версию о пропаже экспонатов из Исторического музея
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Генеральная прокуратура на&nbsp;36,7 миллиона сомов покупает автомобили Генеральная прокуратура на 36,7 миллиона сомов покупает автомобили
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!