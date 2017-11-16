На КПП «Чалдыбар» возможно скопление транспорта из-за реконструкции

На контрольно-пропускном пункте «Чалдыбар-автодорожный» возможно скопление транспорта: там идет реконструкция. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Государственная пограничная служба Кыргызстана просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. Пропуск лиц, грузов и транспортных средств на пункте пропуска через государственную границу осуществляется круглосуточно.

Кроме того, на всех КПП установлены щиты с информацией о правилах пересечения государственной границы, указаны телефоны доверия ГПС КР на случай возникновения проблем при пересечении границы.