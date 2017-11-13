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Общество

Кыргызстан полностью зависит от импорта лекарств

Кыргызстан полностью зависит от импорта лекарств. Об этом сегодня на выездной пресс-конференции ИА «24.kg» сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и медтехники Гульмира Шакирова.

По ее словам, все препараты и изделия медназначения поставляют частные фармкомпании.

Мы на 97 процентов импортозависимы, и лишь 3 процента приходится на местных производителей.

Гульмира Шакирова

«В новом законе о лекарственных средствах предусмотрена возможность регулировать ценообразование со стороны правительства. Но это очень тяжелая работа. И не одного ДЛО или Минздрава. Должны быть задействованы и антимонопольный комитет, и Минэкономики, и гражданский сектор», — сказала она.

«В Европе есть сеть, которая полностью мониторит все цены на препараты. Там все на английском языке. Для стран СНГ очень тяжело, но мы будем рассматривать косвенные механизмы влияния на регистрационные цены. Возможно, методом воздействия на оптовые наценки. И второй вариант выхода из ситуации — внедрение электронной системы отслеживания лекарственных средств», — добавила глава ДЛО.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев заявил о проблеме, когда при закупках в медучреждениях цены на лекарства выше в 3-4 раза, чем в соседней аптеке.
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