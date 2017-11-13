Закупать лекарства через международные организации намерены в Кыргызстане

Проблему доступности лекарственных препаратов подняли сегодня на выездной пресс-конференции ИА «24.kg».

По данным представителей ассоциации «Партнерская сеть», в стране продолжается рост социально значимых заболеваний, включая ВИЧ, туберкулез, гепатиты. Ежегодно выявляется около 650 новых случаев ВИЧ, растет количество случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза, а оценочное число людей с парентеральными гепатитами превышает 300 тысяч.

Для обеспечения населения эффективным лечением в стране утверждены новые клинические протоколы, разработан новый Перечень жизненно важных лекарственных средств, принят новый закон о лекарствах.

В то же время сокращаются средства доноров, растут расходы государства на закупку лекарств. При этом на лекарственном рынке страны отсутствуют либо занимают монопольное положение жизненно важные препараты, в связи с чем нет возможности их государственных закупок или их стоимость неподъемна как для государства, так и для граждан.

По словам исполнительного директора ассоциации «Партнерская сеть» Айбара Султангазиева, при закупках в медучреждениях цены на лекарства выше в 3-4 раза, чем в соседней аптеке. «Проблемы и в том плане, что есть монопольные лекарства. К примеру, пациенты после трансплантации органов приобретают препараты по цене в 2 раза выше, чем в мире. По онкологическим заболеваниям такая же ситуация. Поэтому необходимо инициировать поправки в закон о госзакупках, чтобы государство могло закупать препараты через международные организации», — сказал он.

В Казахстане, к примеру, курс лечения от ВИЧ в год стоил $2 тысячи, а после перевода закупок через международные их стоимость снизилась в 10 раз, они сэкономили 4 миллиарда тенге. Айбар Султангазиев

На брифинге также отмечено, что, вопреки принятому в 2014 году Закону «О попечительских советах», в медучреждениях страны так и не созданы ПС, которые могли бы способствовать повышению прозрачности деятельности медицинских организаций.

Эксперт отдела социального развития аппарата правительства КР Анара Ешходжаева поддержала создание попечительских советов «хотя бы на уровне национальных центров, чтобы были прозрачно проведены закупки и распределены лекарства».