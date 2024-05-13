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Власть

За каждого вылеченного пациента больницам выделяют 15,5 тысячи сомов

Ежегодно в больницах получают лечение более 900 тысяч человек. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

«На каждый пролеченный случай больницам выплачивается 15,5 тысячи сомов. 10-11 процентов средств уходит на приобретение лекарств. В среднем пациенты в больницах находятся семь дней, если тяжелый случай – 10 дней. На одного больного выделяется от 1 тысячи 500 до 1 тысячи 800 сомов. Это на лекарства, шприцы и бумагу ЭКГ. В день получается 250 сомов», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что около 97 процентов лекарств Кыргызстан импортирует из других стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293797/
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