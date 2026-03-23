Экономика

Госпредприятие «Дан» возобновляет работу после модернизации

Государственное предприятие «Дан» возобновляет свою деятельность и проходит модернизацию при поддержке правительства. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В декабре 2025 года на предприятии запущено производство макаронных изделий. Во втором квартале 2026-го планируется завершить реконструкцию мельницы мощностью 150 тонн в сутки с использованием турецких технологий.

Отмечается, что предприятие основано в 1975 году и сегодня обеспечивает работой 125 человек, внося вклад в развитие перерабатывающей отрасли.

В ходе ознакомления с деятельностью ГП «Дан» представители департамента переработки и органического сельского хозяйства подняли вопросы упрощения процедур государственных закупок, обеспечения современным оборудованием и создания лаборатории.

В министерстве подчеркнули, что реализация этих мер направлена на развитие производства и укрепление продовольственной безопасности страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367001/
