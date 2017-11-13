От управления госсобственностью с начала года поступило 1,6 миллиарда сомов

Фактическое поступление от управления государственной собственностью с начала 2017 года составило 1 миллиард 698 миллионов сомов. Об этом на коллегии Фонда по управлению госимуществом по итогам работы за 9 месяцев сообщил статс-секретарь ФУГИ Илияз Ташбаев.

Он отметил, что по состоянию на ноябрь поступления уже составили 2 миллиарда 113 миллионов сомов.

Илияз Ташбаев рассказал, что в настоящее время ФУГИ выступает акционером 59 обществ, из них в установленном порядке осуществляют свою деятельность 38 АО;

— 5 акционерных обществ находятся в процессе ликвидации;

— 6 АО в процессе банкротства;

— 10 АО не осуществляют деятельность.