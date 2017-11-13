От управления госсобственностью с начала года поступило 1,6 миллиарда сомов

Фактическое поступление от управления государственной собственностью с начала 2017 года составило 1 миллиард 698 миллионов сомов. Об этом на коллегии Фонда по управлению госимуществом по итогам работы за 9 месяцев сообщил статс-секретарь ФУГИ Илияз Ташбаев.
Он отметил, что по состоянию на ноябрь поступления уже составили 2 миллиарда 113 миллионов сомов.
Илияз Ташбаев рассказал, что в настоящее время ФУГИ выступает акционером 59 обществ, из них в установленном порядке осуществляют свою деятельность 38 АО;
— 5 акционерных обществ находятся в процессе ликвидации;
— 6 АО в процессе банкротства;
— 10 АО не осуществляют деятельность.
|
№
|
Наименование общества
|
Госдоля, %
|
Чистая прибыль
|
1
|
ОАО «Айыл Банк»
|
100
|
231 898 000
|
2
|
ОАО «РСК Банк»
|
100
|
94 343 000
|
3
|
ОАО «ФРП»
|
100
|
6 840 100
|
4
|
ОАО «Кыргызалтын»
|
100
|
80 820 200
|
5
|
ЗАО «Альфа Телеком»
|
100
|
1 271 130 000
|
6
|
ОАО «Авиакомпания Кыргызстан»
|
100
|
19 155 000
|
7
|
ОАО «ТНК «Дастан»
|
98,46
|
294 703 100
|
8
|
ОАО «Кыргызнефтегаз»
|
85,12
|
518 700 000
|
9
|
ОАО «МАМ»
|
79,05
|
1 515 209 000
|
10
|
ОАО «Кыргызтелеком»
|
77,84
|
129 402 000
|
11
|
ОАО «Кыргызсуудолбоор»
|
51
|
757 600
|
12
|
ОАО «Национальный энергохолдинг»
|
100
|
25 546 200
|
13
|
ОАО «Дустлик»
|
85,15
|
73 500
|
14
|
ОАО «Найман ГЭС»
|
51
|
97 200
|
15
|
ОАО «ГИК»
|
100
|
8 577 000
|
16
|
ОАО «Гарантийный фонд»
|
100
|
11 399 000
|
17
|
ОАО «Учкун»
|
77,36
|
666,6
|
18
|
ЗАО «KICB»
|
10
|
155 030 700
|
19
|
ЗАО «БТА Банк»
|
15,4
|
31 364 000