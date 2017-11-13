11:53
+11
USD 69.73
EUR 81.12
RUB 1.18
Общество

От управления госсобственностью с начала года поступило 1,6 миллиарда сомов

Фактическое поступление от управления государственной собственностью с начала 2017 года составило 1 миллиард 698 миллионов сомов. Об этом на коллегии Фонда по управлению госимуществом по итогам работы за 9 месяцев сообщил статс-секретарь ФУГИ Илияз Ташбаев.

Он отметил, что по состоянию на ноябрь поступления уже составили 2 миллиарда 113 миллионов сомов.

Илияз Ташбаев рассказал, что в настоящее время ФУГИ выступает акционером 59 обществ, из них в установленном порядке осуществляют свою деятельность 38 АО;

— 5 акционерных обществ находятся в процессе ликвидации;

— 6 АО в процессе банкротства;

— 10 АО не осуществляют деятельность.

Наименование общества

Госдоля, %

Чистая прибыль

1

ОАО «Айыл Банк»

100

231 898 000

2

ОАО «РСК Банк»

100

94 343 000

3

ОАО «ФРП»

100

6 840 100

4

ОАО «Кыргызалтын»

100

80 820 200

5

ЗАО «Альфа Телеком»

100

1 271 130 000

6

ОАО «Авиакомпания Кыргызстан»

100

19 155 000

7

ОАО «ТНК «Дастан»

98,46

294 703 100

8

ОАО «Кыргызнефтегаз»

85,12

518 700 000

9

ОАО «МАМ»

79,05

1 515 209 000

10

ОАО «Кыргызтелеком»

77,84

129 402 000

11

ОАО «Кыргызсуудолбоор»

51

757 600

12

ОАО «Национальный энергохолдинг»

100

25 546 200

13

ОАО «Дустлик»

85,15

73 500

14

ОАО «Найман ГЭС»

51

97 200

15

ОАО «ГИК»

100

8 577 000

16

ОАО «Гарантийный фонд»

100

11 399 000

17

ОАО «Учкун»

77,36

666,6

18

ЗАО «KICB»

10

155 030 700

19

ЗАО «БТА Банк»

15,4

31 364 000
Ссылка:
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
19 акционерных обществ завершили свою деятельность с прибылью
Насильника четырехлетнего мальчика приговорили к пожизненному заключению
Материнская смертность. Беременные сознательно скрывали свое заболевание
Продажа MegaСom: ФУГИ уточняет данные о переговорах с Еленой Нагорной
Продажа MegaСom: куда пропала Елена Нагорная?
ФУГИ выступает акционером в 59 акционерных обществах
Здание Международного университета Кыргызстана отремонтируют спонсоры
Продажа MegaCom. Вопросы к Елене Нагорной
В Бишкеке сдаются в аренду помещения Госцирка под кафе
Суд запретил совершать какие-либо действия в отношении ДОЦ «Асыл»
Популярные новости
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг
В&nbsp;Кыргызстане вновь подорожал бензин В Кыргызстане вновь подорожал бензин
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева
Клуб любителей тенниса &laquo;9&nbsp;рота&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;утратой Улана Чолпонбаева Клуб любителей тенниса «9 рота» скорбит в связи с утратой Улана Чолпонбаева
Выбирай правильный тариф, студент! Выбирай правильный тариф, студент!
Первым делом, первым делом... абоненты! Первым делом, первым делом... абоненты!