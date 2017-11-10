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Общество

Суд Самакова. Очередной свидетель заявила, что не знает подсудимых

Сегодня на заседании в Октябрьском районном суде Бишкека допрошена в качестве свидетеля экс-министр социального развития Уктомхан Абдуллаева. Об этом ИА «24.kg» сообщил Улан Дастан уулу, адвокат подсудимого Игоря Чудинова. 

В ходе процесса Улан Дастан уулу задал свидетелю вопрос, обращался ли когда-либо к ней его подзащитный Игорь Чудинов в бытность его премьер-министром с требованием подписать постановление с замечанием или без. Свидетель ответила, что к ней никто не обращался: «Если бы обратились, я бы насторожилась, и я бы запомнила».

Уктомхан Абдуллаева, как и ранее допрошенные свидетели, заявила: «Если премьер-министру поступают документы, и документы идут без замечания, то он может подписать документы». Свидетель также заявила, что не знает лично и подсудимого Карганбека Самакова, и он не мог ни о чем ее просить.

Следующий приглашенный свидетель, экс-депутат и руководитель депутатской комиссии Абдимуталип Кочкорбаев, рассказал суду о работе возглавляемой им комиссии и итогах ее работы.

«Комиссия создана по инициативе бывшего депутата Эсенгула Исакова, ее членами являлись представители Минсельхоза, Минюста, независимые эксперты и Государственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем», — рассказал он, добавив, что никакого давления на комиссию не могло быть.

Дело экс-депутата ЖК Карганбека Самакова, бывшего премьер-министра Игоря Чудинова, экс-вице-премьер-министра Искендера Айдаралиева, бывшего министра сельского хозяйства Арстанбека Ногоева и других рассматривает в Октябрьском районном суде Дамирбек Назаров. Уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области возбудили 14 мая 2015 года.
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