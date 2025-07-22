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Общество

Досье об убийстве Мартина Лютера Кинга рассекретили

Фото из интернета

Более 240 тысяч страниц документов, включая записи ФБР, опубликовано на сайте Национального архива Соединенных Штатов. Об этом пишет DW.

После вступления в должность президента Дональд Трамп распорядился, чтобы помощники представили план по обнародованию досье.

ФБР следило за Мартином Лютером Кингом в 1950-1960-х годах на фоне версии о его возможных связях с коммунистическими силами в годы холодной войны между США и СССР. Позднее в разведке признали, что имели место «злоупотребления и превышение полномочий». Семья бывшего политика осудила «любые попытки злоупотребить этими документами» и допустить манипулирование историей.

«Сейчас, как никогда, мы должны почтить его жертву, посвятив себя воплощению его мечты — обществу, основанному на сострадании, единстве и равенстве», — заявили родственники Кинга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337131/
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