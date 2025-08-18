12:59
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

На форуме в Оше определят стратегические направления развития образования в КР

В городе Оше открылся августовский педагогический форум «Алтын казык — образование, меняющее эпоху». Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, в форуме участвуют более 400 учителей и директоров школ, работников детских садов и лицеев, представителей вузов, государственных органов и международных организаций.

Они обсудят приоритеты и эффективные механизмы трансформации образования в рамках реализации государственной программы «Алтын казык», а по итогам форума примут резолюцию, определяющую стратегические направления развития образования Кыргызстана на ближайшие годы.

«В центре внимания — ключевые направления развития образования Кыргызстана. Прежде всего, это переход на 12-летнее обучение. Уже с нового 2025/26 учебного года по новым стандартам начинают работать первые, вторые, пятые и седьмые классы. Педагоги проходят курсы повышения квалификации. Школы будут постепенно переходить на новые учебники, электронные ресурсы и современные методы преподавания», — отметили в Минпросвещения.

Читайте по теме
Переход на 12-летку. Что изменится для школьников в сентябре

В ведомстве добавили, что внимание уделили дошкольному образованию. С нового учебного года детские сады начинают работать по обновленным программам, которые охватывают детей от одного года до пяти лет. Задача педагогов — социализация детей, формирование базовых учебных навыков и создание безопасной образовательной среды. К 2030 году планируется достичь 80-процентного охвата дошкольным образованием по всей стране.

Еще один важный блок — дополнительное образование. Участники форума обсуждают, как кружки, секции и проекты могут помочь детям развивать когнитивные навыки, социализироваться и находить свои таланты. Большое внимание уделяется воспитательной работе, взаимодействию с родителями и созданию безопасной школьной среды.

Отдельное направление форума — трансформация профессиональных лицеев.

«От качества подготовки кадров напрямую зависит развитие экономики, особенно в таких сферах, как энергетика, туризм, сельское хозяйство и IT. Речь не только о модернизации структуры и содержания обучения, но и о внедрении гибких образовательных траекторий, сотрудничестве с работодателями и выдаче выпускникам сертификатов полупрофессионального уровня. Это означает, что наряду с аттестатом выпускник сможет получить дополнительные навыки и подтвержденный сертификат, например, бухгалтера начального уровня, повара, парикмахера, фермера или IT-специалиста. Такой подход позволит молодым людям быстрее адаптироваться на рынке труда и определиться с будущей профессией», — пояснили в министерстве.

Отдельно обсуждается вопрос подготовки педагогов. Для успешного перехода на 12-летнее образование стране нужны учителя новой формации. Это специалисты, которые владеют современными стандартами и технологиями преподавания, понимают, как работать с электронными учебниками, умеют применять эффективные методы обучения и использовать цифровые инструменты. Высшие учебные заведения Кыргызстана должны взять на себя задачу подготовки таких педагогов, соответствующих требованиям времени, подчеркнули в Минпросвещения.
