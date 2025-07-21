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Общество

В Балыкчи в ночное время начали сносить павильоны

В сети появилось видео, на котором записано, как накануне ночью в городе Балыкчи Иссык-Кульской области сносят павильоны.

На видео женщины возмущены тем, что мэрия ночью начала процесс по очистке территории автовокзала.

«Почему мэрия в 10 часов ночи приезжает и просит освободить наши павильоны? Ранее нам говорили привести их внешний облик в порядок, мы это сделали. Кто-то для этих нужд взял кредит и сделал ремонт. А теперь нас выгоняют и хотят сместить», — говорят владельцы павильонов.

Они подчеркнули, что для многих павильоны являются единственным источником дохода.

«Некоторые смогли установить павильоны в других местах в «Грин Сити» или напротив автовокзала, но большая часть людей вынуждена была перенести их домой. Как теперь работать, как платить за жилье и кредиты?» — задаются вопросом предприниматели.

По информации очевидцев, действия мэрии связаны с началом реконструкции автовокзала.

Напомним, что 14 июля 2025 года президент подписал распоряжение о назначении новым мэром города Балыкчи Баатырбека Жантаева. Его представил коллективу управделами главы государства Каныбек Туманбаев, отметив, что градоначальник его двоюродный брат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336972/
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