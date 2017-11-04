Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 ноября заметное похолодание: температура воздуха опустится до +12 градусов, дожди, дожди... День уменьшился до 10 часов 11 минут: восход солнца в 7.39, заход в 17.50. Наибольшие возмущения в геомагнитном поле ожидаются с 00.00 до 12.00.

С прогнозом погоды в Кыргызстане можете ознакомиться здесь.

Люди, которые меняли мир

4 ноября 1935 года в селе Говсувар Баткенского района родился кыргызский скульптор-монументалист, педагог, профессор Тургунбай Садыков.

Фото Sputnik. Тургунбай Садыков

Он был ректором Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985–1990 годы).

Большинство скульптур и памятников в Кыргызстане и Бишкеке создано именно Садыковым. Это скульптурный ансамбль «Манас» перед Национальной филармонией, памятник героям революции в образе Уркуи Салиевой в центре столицы. Он также автор статуи «Свобода», которая несколько лет стояла на площади Ала-Тоо.

Тургунбай Садыков основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но также просвещению и образованию.

Памятные даты

С легкой руки Михаила Горбачева в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men’s Day).

Инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

Существует еще и Международный мужской день, отмечаемый ежегодно 19 ноября. А еще 23 февраля, День отца, День брата... Мужчины, остановитесь!

Куда сходить

Культура

— В 13.40 в Республиканской библиотеке для детей и юношества начнется литературный фестиваль Kitepfest 2017.

Он станет площадкой, где можно обсудить актуальные вопросы и попытаться найти эффективные модели для развития городских культурных инициатив.

Kitepfest — это место, где каждый неравнодушный человек может поделиться своими мыслями, побеседовать с экспертами, деятелями культуры и активистами.

Основная тема фестиваля — «Мой литературный герой».

Хорошая литература воспитывает людей. Влияет на мышление человека и на его характер. Литературные персонажи нередко становятся для нас ролевыми моделями. Они учат нас, они делают нас мудрее и сильнее. Мы вдохновляемся ими и берем с них пример, уверены организаторы.

— В 17.00 в Национальной консерватории состоится концерт пианиста Кшиштофа Кичьора из Польши.

В программе:

— И.-С.Бах. Пассакалья и фуга до минор BWV 582

— Ф.Лист. Трансцендентный этюд № 6 «Видение»

— Я.Витолс. «Песня волн» op.41 № 2

— Э.Раутаваара. Соната для фортепиано № 1 «Христос и рыбак»

— Э.Раутаваара. Соната для фортепиано № 2 «Проповедь огня»

— Н.Мендыгалиев. «Поэма-легенда о домбре»

— К.Кичьор. «Наблюдения»

— К.Шимановский. «Калипсо» op.27 № 2

— Ф.Шопен. Четыре мазурки op. 24

— Ф.Шопен. Баллада фа мажор op.38.

Вход свободный

— В арт-баре «Чемодан Зусмановича» в 21.00 начнется Live music night

Концерт Манаса Токтобаева. Заходите, музыки хватит всем! Вход свободный. Бронирование столов по телефонам: 0550 223 667, 0771 789 650, 0553 04 18 70.

— По адресу улица Байтика Баатыра, 17/2 с 13.00 до 16.00 состоится День русского балета: бесплатные уроки для детей.

Петербургская студия балета Anna Pavlova приглашает детей на бесплатные уроки балета от профессионалов из России. Запись по телефонам 0777-341-041 и 0553-803-203.

Для каждой возрастной группы количество мест ограниченно и определено свое время:

3-4 года — 13.00

5-7 лет — 13.40

8-11 лет — 14.20

11-14 лет — 15.00

— А перед уроками обязательно загляните в Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова. Здесь в 11.00 начнется красочная детская сказка «Теремок».

На теремок, в котором дружно живут Мышка, Петушок и Лягушка, нападают лесные разбойники — Лиса, Волк, и Медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но Лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего Петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Бишкеке в клубе «Стронг» пройдут международные соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш.

Участвуют бойцы-любители, дети и девушки. Девиз соревнований — «Молодежь против преступности».

— На стадионе имени Д.Омурзакова третий тур отборочных соревнований на чемпионат Азии-2018 (до 19 лет) по футболу, группа А.

Играют сборные Бахрейна и Кыргызстана, также ОАЭ и Непала.

Бахрейнская команда — одна из самых сильных в этой группе. От исхода нынешнего поединка во многом зависят перспективы кыргызстанцев попасть на континентальное первенство.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Мурманская — от Садыгалиева до Алыкулова;

— Турусбекова — от Чуйкова до проспекта Жибек Жолу;

— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке свет отключат:

- 9.30–15.00 — улицы Т.Айтматова, М.Джалиля;

- 9.30–19.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 2-4-я);

- 9.00–18.00 — улицы Космическая, Курчатова, Некрасова, Садырбаева, Серафимовича, Курчатова, Тоголока Молдо, проспект Чуй;

- 0.00–8.00 — улицы Тоголока Молдо, Фиолетовая, Васильева, переулки Каарманский, Алтайский.

Перебои в энергоснабжении возможны и в регионах.