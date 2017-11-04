Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 ноября заметное похолодание: температура воздуха опустится до +12 градусов, дожди, дожди... День уменьшился до 10 часов 11 минут: восход солнца в 7.39, заход в 17.50. Наибольшие возмущения в геомагнитном поле ожидаются с 00.00 до 12.00.
С прогнозом погоды в Кыргызстане можете ознакомиться здесь.
Люди, которые меняли мир
4 ноября 1935 года в селе Говсувар Баткенского района родился кыргызский скульптор-монументалист, педагог, профессор Тургунбай Садыков.
Он был ректором Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985–1990 годы).
Большинство скульптур и памятников в Кыргызстане и Бишкеке создано именно Садыковым. Это скульптурный ансамбль «Манас» перед Национальной филармонией, памятник героям революции в образе Уркуи Салиевой в центре столицы. Он также автор статуи «Свобода», которая несколько лет стояла на площади Ала-Тоо.
Тургунбай Садыков основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но также просвещению и образованию.
Памятные даты
С легкой руки Михаила Горбачева в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men’s Day).
Инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.
Существует еще и Международный мужской день, отмечаемый ежегодно 19 ноября. А еще 23 февраля, День отца, День брата... Мужчины, остановитесь!
Куда сходить
Культура
— В 13.40 в Республиканской библиотеке для детей и юношества начнется литературный фестиваль Kitepfest 2017.
Он станет площадкой, где можно обсудить актуальные вопросы и попытаться найти эффективные модели для развития городских культурных инициатив.
Kitepfest — это место, где каждый неравнодушный человек может поделиться своими мыслями, побеседовать с экспертами, деятелями культуры и активистами.
Основная тема фестиваля — «Мой литературный герой».
Хорошая литература воспитывает людей. Влияет на мышление человека и на его характер. Литературные персонажи нередко становятся для нас ролевыми моделями. Они учат нас, они делают нас мудрее и сильнее. Мы вдохновляемся ими и берем с них пример, уверены организаторы.
— В 17.00 в Национальной консерватории состоится концерт пианиста Кшиштофа Кичьора из Польши.
В программе:
— И.-С.Бах. Пассакалья и фуга до минор BWV 582
— Ф.Лист. Трансцендентный этюд № 6 «Видение»
— Я.Витолс. «Песня волн» op.41 № 2
— Э.Раутаваара. Соната для фортепиано № 1 «Христос и рыбак»
— Э.Раутаваара. Соната для фортепиано № 2 «Проповедь огня»
— Н.Мендыгалиев. «Поэма-легенда о домбре»
— К.Кичьор. «Наблюдения»
— К.Шимановский. «Калипсо» op.27 № 2
— Ф.Шопен. Четыре мазурки op. 24
— Ф.Шопен. Баллада фа мажор op.38.
Вход свободный
— В арт-баре «Чемодан Зусмановича» в 21.00 начнется Live music night
Концерт Манаса Токтобаева. Заходите, музыки хватит всем! Вход свободный. Бронирование столов по телефонам: 0550 223 667, 0771 789 650, 0553 04 18 70.
— По адресу улица Байтика Баатыра, 17/2 с 13.00 до 16.00 состоится День русского балета: бесплатные уроки для детей.
Петербургская студия балета Anna Pavlova приглашает детей на бесплатные уроки балета от профессионалов из России. Запись по телефонам
Перекрытые дороги
Отключение света, газа, воды
- 9.30–15.00 — улицы Т.Айтматова, М.Джалиля;
- 9.30–19.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 2-4-я);
- 9.00–18.00 — улицы Космическая, Курчатова, Некрасова, Садырбаева, Серафимовича, Курчатова, Тоголока Молдо, проспект Чуй;
- 0.00–8.00 — улицы Тоголока Молдо, Фиолетовая, Васильева, переулки Каарманский, Алтайский.