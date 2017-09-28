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Общество

Обвиняемых по делу об убийстве в Киргшелке в тюремный лазарет не помещали

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу о тройном убийстве в селе Киргшелк. Обвиняемые после заседания в знак протеста, что конвоиры не приняли передачу для них у родственников, пытались зажигалкой вскрыть себе вены. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГСИН.

Однако в ведомстве опровергли сведения, что арестанты нанесли себе серьезные увечья и находятся на лечении. «Они только поцарапали себе запястья. Никаких глубоких порезов не было», — отметили в ГСИН.

В Госслужбе уточнили, что конвой не нарушил инструкцию или права заключенных, отказавшись передать продукты питания. «По закону это позволено делать только по распоряжению суда, если речь о процессе. А так в общем порядке по месту лишения свободы», — уточнили в ГСИН.

24 марта 2016 года в поселке преступники с особой жестокостью убили трех женщин — хозяйку дома, ее сестру и беременную дочь последней. Позже, 30 марта, застрелился гражданский муж одной из них — Екатерины Провоторовой. В записке он написал, что не хочет жить без нее.

Задержаны шесть подозреваемых — Илья Пудовкин, Евгений Шулика, Николай Куликов, Эльдар Белоусов, Артем Гогин и Александр Лебедев. Им предъявлены обвинения в убийстве и краже.
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