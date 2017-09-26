Как я покупала наркотики

МВД беспомощно в борьбе со спайсами?

В социальных сетях все чаще появляются фотографии с объявлениями о продаже спайсов в Бишкеке. В начале сентября, когда к учебе приступили студенты, надпись появилась на стене одного из университетов. А летом — в районе ЦУМа, в микрорайонах «Восток-5» и «Джал».

Участковые после получения такой информации должны приехать на место и закрасить рекламу. Иногда милиционеры даже отчитываются о проделанной работе. Но чаще молчат.

Затянувшийся эксперимент

В конце марта, увидев такую рекламу в центре Бишкека, я обратилась в МВД с официальным предложением провести совместное расследование: попытаться приобрести товар по указанному номеру в соцсети и выявить распространителей. На запрос поступил положительный ответ за подписью замминистра внутренних дел Данияра Абдыкарова. Для эксперимента определили оперуполномоченного Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД КР, капитана милиции.

О самом эксперименте и ходе расследования я вам, к сожалению, рассказать не могу, поскольку дала подписку о неразглашении. Результаты оперативники обещают «скоро», «вот-вот». Но пошел уже шестой месяц, а о результатах ничего не сообщают...

Это ли не показатель эффективности службы, призванной бороться с незаконным оборотом наркотиков?

Впрочем, еще до закупа сотрудник милиции признался в сложности борьбы с распространителями наркотических средств через Интернет и мобильные переводы.

Тем временем бизнес ширится

Все эти месяцы рассылка по чату продолжает ежедневно обновляться. В сентябре, к примеру, объявляли акции и скидки по Бишкеку. Одна из акций: «Замажь рекламу конкурента и получи скидки». «Ваши действия будут полностью законны! Даже, наоборот, респект со стороны окружающих. Так что закрашивайте средь бела дня смело!» — призывает администратор чата.

За покупку сразу трех пакетов четвертый обещают бесплатно. Как и «за достойную рекламу возле ночных клубов». При этом покупателей заверяют, что «товар не может определяться ни в крови, ни в моче».

Кстати, за время следствия капитана милиции повысили в звании — до майора. Наверное, дает высокие показатели в нелегком деле борьбы с наркопреступностью.

Пропаганда и реклама синтетического наркотика в Кыргызстане запрещена. Это наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Золотая молодежь развлекается

«В основном спайс заказывает обеспеченная золотая молодежь в возрасте 16-23 лет. Его проще достать, чем, к примеру, гашиш. К тому же гашиш воняет, долго держится в организме. А спайс держится два часа, в крови определить его сложно. Психотропные наркотики все больше и больше набирают обороты. В России было много случаев, когда молодые люди выпрыгивали из окон, выкалывали глаза под действием психотропных веществ», — рассказал ИА «24.kg» оперуполномоченный еще до начала нашего эксперимента.

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«Не только соцсети представляют большую угрозу, основная поставка наркотиков идет в ночные клубы. На заметке у нас есть заведения, сотрудники которых распространяют наркотики. Сбытчики работают над увеличением клиентской базы. В ночных клубах также продают психотропное вещество «Скорость» (или, как их еще называют, «спиды» — от английского speed). Один грамм стоит около 6 тысяч сомов. В последнее время появилось много видов наркотиков», — добавил собеседник.

«В Кыргызстан 95-99 процентов психотропных наркотиков поступает из Китая путем грузоперевозок под видом соли для ванн, спортивного питания. Берешь вещество, похожее на психотропное, а у них все официально: спортивное питание. Отправляем на экспертизу, проверяем. Дело в том, что у нас запрещено более 80 видов формул, но они меняют что-то в составе, и получается совсем другая формула. На экспертизу отправляем, но ничего не можем предпринять», — посетовал оперуполномоченный.

«В основном наша страна выступает транзитной, 50 процентов остается у нас, столько же уходит в Казахстан и Россию. По тяжелым наркотикам (героин, гашиш) задерживаем многих, а по психотропным мало кого», — добавил сотрудник МВД.

Беспомощные органы?

По словам эксперта Александра Зеличенко, потребление традиционных наркотиков сокращается: «Марихуана, героин еще превалируют, но они отходят на второй план. Они всегда останутся в обращении — как дорогое вино».

Но появились жесткие синтетические наркотики — спайсы. Они наносят стремительный ущерб физическому здоровью, быстро разрушая внутренние органы. Ни медицина, ни правоохранительные органы не готовы к этому не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Александр Зеличенко

«Пока мы еще не имеем столько жестких наркотиков, нужно проводить разъяснительную работу. Ингредиенты для спайса можно приобрести в хозяйственном магазине или аптеке. Сбыт производится через Интернет. Контролировать этот процесс невозможно. Нас засыпают страшилками о росте посевов опийного мака, вкладывают в борьбу миллионы. А синтетические наркотики куда опаснее. Правоохранительные органы не потянут эту работу», — считает эксперт.

Чем опасен спайс

После употребления спайса возникают зрительные и слуховые галлюцинации. При закрытых глазах пациент видит различные яркие образы, слышит звуки и речь.

Человек в состоянии наркотического опьянения теряет связь с реальностью, перестает ощущать собственное тело. Нередки случаи полной потери сознания. Характерны неосознанные действия. Например, человек может ходить кругами или по определенной траектории, натыкается на разные предметы.

После того как состояние опьянения проходит, человек не может вспомнить, что он делал и что в это время происходило вокруг. Красные глаза — также признак употребления спайса.

Вещество не вызывает моментальной наркотической зависимости. Сначала формируется психическая зависимость. Во время употребления курительной смеси человек ощущает чувство эйфории, у него приподнято настроение, ему кажется, что его возможности практически безграничны. Со временем при длительных перерывах между приемами отмечаются депрессия, нервозность, снижение настроения.

Согласно статье 247 УК КР незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере; лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Борьба с наркодилерами

В декабре 2016 года в Министерстве внутренних дел КР образовали Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, куда вошли ГУБНОН МВД и ликвидированная Государственная служба по контролю наркотиков.

В пресс-службе МВД ИА «24.kg» представили результаты работы СБНОН за 8 месяцев 2017 года.

Выявлено 967 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 12 тонн наркотических средств. По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержано более 730 человек, из них более 20 — женщины.

«Самые крупные задержания проведены весной и летом. Сотрудники СБНОН МВД успешно провели спецоперацию, направленную на выявление и пресечение канала контрабанды особо крупной партии наркотического средства афганского происхождения через территорию Кыргызстана. В результате в автомашине гражданина Таджикистана обнаружено и изъято больше 8 килограммов героина. В мае в Джалал-Абадской области задержан мужчина с 5 килограммами опия», — отчитались в МВД КР.

В июле в Жайылском районе Чуйской области задержали гражданина 1993 года рождения, у которого обнаружили и изъяли 7,4 кг гашиша. В августе в Иссык-Кульской области задержан местный житель, в доме которого обнаружили и изъяли более 59 кг гашиша и свыше 41 кг марихуаны.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, задержанные заключены под стражу. Ведутся следственные мероприятия.

Сотрудники СБНОН МВД также проводят «огромную работу по выявлению преступных связей наркодилеров». Принимаются меры по выявлению и привлечению к уголовной ответственности причастных к незаконному обороту психоактивных веществ (спайсов), включая организаторов, закладчиков и распространителей рекламы.

В 2017-м выявлено всего пять фактов распространения спайса. По всем возбуждены уголовные дела и в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Задержанные — молодые люди, приобретавшие спайс по Интернету для собственного употребления. О громких задержаниях ничего не сообщается.