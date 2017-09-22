В Бишкеке бытовой конфликт перерос в межнациональный

«Нам, коренным жителям Кыргызстана, сказали: «Мы вас, русских, выгоним отсюда за шесть секунд! Это как?» - спрашивает автор видео, пользователь социальной сети Facebook Александр Толмачев.

«Привез акима Первомайского района со всей мэрией к незаконно построенному дому в частном секторе, заручились поддержкой от мэрии, ну и потом все началось. Начали объяснять жителям данного дома по адресу Осипенко, 97, что застройщик их обманывает! Что дом изначально планировался на трех жильцов без права перепрофилирования! А в итоге имеем дом на 15 квартир и на один этаж выше!

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Наши сети не рассчитаны на этот дом! У меня дома свет доходит не до 220 ( вольт. - Прим. ИА «24.kg» ), как у всех! А всего лишь 160, так как мой дом последний на улице, даже преобразователь напряжения не вытягивает! Постоянно отключается! Летом без этого дома с водой проблемы были, теперь вообще воды летом дома нет!

Помимо этого в нарушение всех санитарных норм была проложена канализация поверх наших труб, которым скоро будет 60 лет. Не первый год боремся, чтобы застройщик привел все в соответствие с первоначальными документами на строительство! А до этого застройщик хотел еще один дом такой же построить. И это на 10 сотках!» - пишет пользователь.

Александр Толмачев сообщил, что жители написали коллективное заявление, и Госкомитет национальной безопасности взял вопрос на контроль.