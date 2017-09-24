Здоровье. Злопамятные болеют чаще

В первые осенние дни хороший хозяин делает ревизию запасов на зиму. Врачи рекомендуют провести и ревизию своего здоровья.

Фото ИА «24.kg». Врач высшей категории, отличник здравоохранения Умут Саипова

О том, что следует проверить человеку накануне длинного зимнего периода, чтобы упредить возможные заболевания и противостоять природным катаклизмам, мы беседуем с руководителем группы семейных врачей № 3 поликлиники № 19 города Бишкека, врачом высшей категории, отличником здравоохранения Умут Нажимовной Саиповой.

— В сентябре мы стали свидетелями небывалой солнечной активности: несколько вспышек подряд, да еще каких! Одну из них ученые признали самой сильной за последние 12 лет и даже включили в пятерку «самых-самых» за всю историю метеонаблюдений. А как реагируют на это пациенты, и стоит ли бояться магнитных бурь, вызванных такими вспышками?

— Ученые не дают однозначного ответа на то, как влияют такие вспышки на состояние людей. Одни утверждают, что между магнитной бурей, головной болью и сердечным приступом нет связи. Другие считают, что есть категория метеозависимых людей, которые испытывают в такие дни дискомфорт и могут очень страдать. Поэтому мы, врачи, советуем в такие дни людям, которые плохо переносят скачки давления, поберечься и соблюдать некоторые правила. Они несложные.

Гипертоникам советуем пить побольше воды, а также снизить потребление соли, которая задерживают воду в организме, что ведет к повышению давления. А гипотоникам можно принять тонизирующие препараты: настойку женьшеня, элеутерококка или лимонника.

— Многие пожилые люди занимаются садоводством и огородничеством. На осень как раз приходится сбор урожая. А это повышенные нагрузки. Опасно ли это?

— Конечно. Если мы говорим о магнитных бурях, вызванных солнечной активностью, то людям в возрасте стоит поберечься. Днем надо почаще отдыхать в тени, отказаться от утомительных походов по магазинам и базарам и от работы на участке. Как говорится, надо подстелить соломки.

— А что вы рекомендуете проверить людям накануне зимы? Какие параметры организма?

— Осенью, когда увядает вся природа, дают о себе знать хронические недуги и сезонные недомогания. Побольше гуляйте, не засиживайтесь в квартирах, ведь впереди еще зима с ее гололедом и долгим пребыванием в помещении. Накануне сезона простуды — до 10 октября — рекомендуем сделать профилактическую прививку от гриппа. Когда потечет из носа, делать ее уже бессмысленно.

Сейчас поликлиника получила очень действенную вакцину «Гриппол» российского производства. Она считается иммуномодулятором.

Кроме того, возьмите себе за правило каждый день есть свежий лук и чеснок, употреблять полезные специи: тмин, куркуму, имбирь.

В Кыргызстане теплая осень, еще не поздно заняться закаливанием и начать принимать контрастный душ. У нас много свежих фруктов и овощей, поэтому чаще употребляйте их в пищу. Все вместе это позволит избежать депрессии тем, кто подвержен этому.

— А кого относят к группе риска, куда входят люди, более других подверженные простуде?

— Дети в возрасте до 7 лет, пожилые люди старше 60 лет, а также курильщики, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, страдающие сахарным диабетом. По мнению психологов, чаще других болеют интроверты и злопамятные люди.

— Что вы рекомендуете пациентам с хроническими недугами?

— Как правило, хроники состоят на диспансерном учете. В зависимости от диагноза они должны посетить специалиста: больные сахарным диабетом — эндокринолога, страдающие ревматизмом — ревматолога, астматики — пульмонолога и т.д.

Им предстоит в очередной раз обследоваться и получить новое назначение.

Проводить одно и то же лечение из года в год нельзя. Меняются параметры вашего организма, появляются новые препараты, новые виды лечения. Медицина развивается.

Но полагаться только на врачей нельзя. Каждый человек сам должен заботиться о своем здоровье.