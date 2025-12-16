13:40
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Общество

О правах на здоровье кыргызстанцы могут узнать через приложение «Тундук»

Получить информацию о медицинских правах кыргызстанцы могут через приложение «Тундук». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках реформы обеспечена реальная доступность гарантированных медицинских услуг для граждан.

Этот вопрос напрямую затрагивает здоровье и доверие миллионов кыргызстанцев, поскольку связан с эффективной реализацией Программы государственных гарантий (ПГГ) в сфере здравоохранения.

Несмотря на то что ПГГ действует давно и призвана обеспечить каждого гражданина гарантированным объемом медицинских услуг за счет государства, ее фактическая эффективность оставалась ограниченной. Причины тому — низкая информированность населения и отсутствие единого, удобного инструмента для получения информации.

Для решения этой проблемы в рамках программы «Правительственные акселераторы» успешно разработан и запущен цифровой сервис «Право на здоровье».

«Теперь более 5,2 миллиона граждан (что составляет свыше 70 процентов населения), застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, смогут быстро и легко получать персонализированную информацию о своих медицинских правах и доступных услугах. Доступ к сервису осуществляется через мобильное приложение «Тундук». Это полностью исключает необходимость изучения сложных документов, поиска информации в буклетах или длительных консультаций со специалистами — персонализированный ответ теперь доступен в течение минуты», — отметили в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354772/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создана Национальная комиссия по радиочастотам
Госимущество запретили передавать третьим лицам без решения кабмина
Адылбек Касымалиев: В госорганах ввели ограничения на корпоративы и подарки
Земельный участок Университета Центральной Азии передали мэрии Нарына
Инвестзона «Тамчи»: кабмин ускоряет запуск особого режима и центра споров
В Кыргызстане утвердили типовой устав для вузов и послевузовских учреждений
У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили учет населения
В Кыргызстане упорядочат работу технологических парков
Кабмин изменил правила определения сроков учебного года в вузах и колледжах
Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план занятости до 2030 года
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! завоевал международную премию WOW! HR&nbsp;2025 Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
16 декабря, вторник
13:32
Казахстан увеличивает поставки нефти в Кыргызстан в декабре Казахстан увеличивает поставки нефти в Кыргызстан в дек...
13:29
В России кыргызстанца оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику полиции
13:18
МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах возможны лавины и гололед
13:12
В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
12:48
Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025