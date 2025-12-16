О правах на здоровье кыргызстанцы могут узнать через приложение «Тундук»

Получить информацию о медицинских правах кыргызстанцы могут через приложение «Тундук». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках реформы обеспечена реальная доступность гарантированных медицинских услуг для граждан.

Этот вопрос напрямую затрагивает здоровье и доверие миллионов кыргызстанцев, поскольку связан с эффективной реализацией Программы государственных гарантий (ПГГ) в сфере здравоохранения.

Несмотря на то что ПГГ действует давно и призвана обеспечить каждого гражданина гарантированным объемом медицинских услуг за счет государства, ее фактическая эффективность оставалась ограниченной. Причины тому — низкая информированность населения и отсутствие единого, удобного инструмента для получения информации.

Для решения этой проблемы в рамках программы «Правительственные акселераторы» успешно разработан и запущен цифровой сервис «Право на здоровье».

«Теперь более 5,2 миллиона граждан (что составляет свыше 70 процентов населения), застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, смогут быстро и легко получать персонализированную информацию о своих медицинских правах и доступных услугах. Доступ к сервису осуществляется через мобильное приложение «Тундук». Это полностью исключает необходимость изучения сложных документов, поиска информации в буклетах или длительных консультаций со специалистами — персонализированный ответ теперь доступен в течение минуты», — отметили в кабмине.