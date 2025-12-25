14:45
Садыр Жапаров: В КР, с божьей помощью, построят не менее 25 новых больниц

В Кыргызстане, с божьей помощью, построят не менее 25 новых больниц и поликлиник, заявил на Народном курултае президент Садыр Жапаров.

По его словам, в ближайшие годы ожидается кардинальное обновление медицинской инфраструктуры, в том числе строительство новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и больниц; оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием; расширение программ по обеспечению врачей и медсестер цифровыми инструментами; создание полноценно функционирующей электронной системы здравоохранения.

В Бишкеке планируется строительство современного медицинского городка, рассчитанного на более чем 5 тысяч мест. В Оше, Таласе и Манасе откроют современные перинатальные центры. Более 1 тысячи сельских амбулаторий и 27 центров первичной медико-санитарной помощи оснастят новым медицинским оборудованием.

«Однако инфраструктура — лишь одна сторона преобразований. Мы берем курс на формирование культуры здоровья. Профилактика станет ее основным принципом. Раннее выявление заболеваний, вакцинация, борьба с инфекционными болезнями, а также программы по охране материнства и детства значительно усилят. Мы создаем систему, способную защитить каждого гражданина — от младенцев до пожилых людей — и обеспечить высокое качество жизни для населения», — добавил Садыр Жапаров.
